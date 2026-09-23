Spanakopita : ma copine grecque m’a dit d’arrêter la pâte filo pour ce féculent rôti, je ne la fais plus autrement

Une amie grecque a transformé ma spanakopita du soir en plat unique généreux, sans feuille de filo fragile. En troquant la pâte pour une base rôtie, elle promet croûte dorée et vrai plat qui cale.

Ça sent l’ail qui confit doucement, l’aneth fraîchement ciselée et la feta chaude. Quand on approche le plat, la vapeur emporte un parfum de taverne grecque, mais rien ne croustille encore ; à l’œil, ce n’est manifestement pas une spanakopita classique.

Cette version, soufflée par une amie grecque, commence pourtant comme la recette d’origine : épinards, feta, huile d’olive, citron, aneth. Son astuce arrive au moment de monter le plat : au lieu de feuilles de filo, une base généreuse de pommes de terre rôties.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pommes de terre à chair ferme – 750 g

✅ Feta en bloc – 225 g

✅ Jeunes pousses d’épinards – 300 g, 1 tête d’ail

✅ Huile d’olive 60 ml, ½ oignon, aneth, ½ citron, origan, thym, sel, poivre

Pourquoi troquer la pâte filo pour des pommes de terre rôties ?

On aime le croustillant de la pâte filo, mais elle se déchire, sèche vite et demande un pliage minutieux. Résultat : on hésite à la sortir en semaine et, une fois l’assiette finie, on a souvent l’impression d’avoir surtout mangé du vide.

Avec la base de pommes de terre rôties, la spanakopita sans pâte filo devient un plat complet : la féculence cale, les bords grillés remplacent le croquant, tandis que feta, épinards, ail rôti, aneth et citron gardent tout le caractère grec.

Étape 1 – La base de pommes de terre rôties qui remplace la pâte

On garde pourtant les gestes faciles : on rôtit tout dans un grand plat, pendant que la poêle fait tomber les épinards. Pas de montage délicat, juste un assemblage généreux à la cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger les pommes de terre en morceaux avec huile, herbes, sel, poivre et les étaler en couche unique autour de la feta et de la tête d’ail. Technique : Enfourner à 200 °C environ 40 minutes, jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres et bien dorées. Cuisson : Dans une poêle, faire revenir l’oignon dans l’huile restante, ajouter les épinards hachés et laisser cuire jusqu’à évaporation de leur eau. Finition : Hors du four, écraser la feta, presser l’ail rôti, ajouter épinards, citron, aneth, puis mélanger délicatement et rectifier l’assaisonnement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 🔍 Le secret de l’expert En rôtissant les pommes de terre en couche unique, on obtient une croûte dorée qui accroche le gras de la feta et crée une sauce onctueuse sans crème. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter quelques pignons torréfiés et un peu de zeste de citron finement râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser les pommes de terre dans un plat trop petit : elles cuiront à la vapeur et resteront molles.

Comment servir ta spanakopita sans filo (et quoi faire des restes)

On sert cette spanakopita sans pâte filo brûlante, directement dans le plat, avec une cuillère pour attraper à la fois croûte, épinards et feta crémeuse.

À côté, une salade de tomates, concombre et pois chiches au citron suffit. Les restes se réchauffent dix minutes au four à 180 °C pour rendre les bords croustillants.