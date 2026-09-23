Salon de jardin : cette protection d’octobre ruine vos meubles, alors que 3 matériaux peuvent rester dehors

À l’heure où les premières gelées menacent, faut-il vraiment rentrer tout votre salon de jardin ? Entre matériaux ultra-résistants et zones à risque, ce guide hiver bouscule les idées reçues.

Les feuilles commencent à tapisser la terrasse et, avec elles, revient toujours la même corvée : démonter le salon de jardin, le porter au garage, trouver une place entre les vélos et les cartons. Et si ce rituel d’octobre était, pour une bonne partie du mobilier, inutile ?

Car un ensemble laissé tout l’hiver à la pluie et au gel peut perdre jusqu’à 30 % de sa durée de vie dès les premiers mois. Pourtant, tous les matériaux ne réagissent pas pareil. Bonne nouvelle : pour trois matériaux de structure sur cinq, rentrer le salon n’est pas obligatoire.

Octobre, gel, humidité : ce qui abîme vraiment votre salon de jardin

Ce n’est pas tant la date du calendrier qui menace le mobilier que le duo froid + humidité stagnante. L’eau qui s’infiltre dans les pieds, les vis ou les fibres, puis gèle, fait éclater le matériau. Sur les surfaces poreuses, l’humidité nourrit aussi champignons, taches et mauvaises odeurs.

Le bon réflexe consiste donc à préparer l’hivernage dès l’automne, par temps sec, avant les premières gelées sérieuses. On nettoie, on laisse bien sécher… puis on décide, matériau par matériau, de ce qui doit rejoindre l’abri de jardin et de ce qui peut rester dehors tout l’hiver.

Les 5 grands matériaux passés au crible : qui peut rester dehors ?

Pour le salon de jardin hiver, trois stars supportent très bien les intempéries. L’aluminium ne rouille pas et tolère sans problème pluie et gel. L’acier galvanisé, protégé en profondeur contre la corrosion, encaisse l’humidité prolongée. Quant au bois de teck massif, naturellement gorgé d’huiles, il reste imputrescible, quitte à griser légèrement.

À l’inverse, le rotin naturel et le bois non traité (pin, sapin…) gonflent, se fendent, noircissent, puis finissent par pourrir s’ils passent l’hiver dehors. Même combat pour tous les textiles : coussins, toiles de parasol, hamacs doivent être lavés, séchés puis rangés au sec, dans un garage ou une cave ventilée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie gagnée Jusqu’à +30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On protège selon le matériau, pas par habitude. 💡 Le petit plus : Noter sur une liste ce qui doit rentrer. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout bâcher avec du plastique étanche et serré.

Vous laissez votre salon de jardin dehors ? Les bons gestes pour l’hiver

Pour les structures en aluminium, acier galvanisé ou teck que l’on décide de laisser dehors, quelques gestes simples font vraiment la différence :

Nettoyer à l’eau savonneuse, rincer, laisser sécher complètement avant l’hivernage.

Incliner légèrement tables et chaises pour que l’eau ne stagne pas sur l’assise ou dans les pieds.

Retirer, si besoin, les embouts en plastique où l’eau pourrait s’infiltrer et éclater sous l’effet du gel.

Choisir une housse respirante, un peu surélevée, qui laisse l’air circuler par le bas ; elle dure souvent 5 à 8 hivers et coûte environ 15 à 30 € de plus qu’une bâche basique.

La fausse bonne idée reste la bâche plastique étanche plaquée au sol, qui piège la condensation et accélère rouille et moisissures. En rentrant rotin, bois non traité et textiles, tout en chouchoutant le reste dehors, la terrasse hiberne tranquillement… et le dos est épargné au prochain rangement.