Mobilier, outils, vélos : cet abri de jardin à -38 % chez Auchan vous rend presque une pièce entière cet hiver

Les vélos entassés contre le mur du salon, la tondeuse coincée derrière les cartons du garage, les coussins du salon de jardin qui prennent l’humidité dans un coin… En plein mois de janvier, beaucoup renoncent à s’attaquer à ce capharnaüm extérieur, en attendant les beaux jours.

C’est justement maintenant qu’une grande solution de rangement peut tout changer. Auchan affiche en ce moment un vaste abri de jardin en métal signé Habitat et Jardin, pensé pour avaler mobilier, outils et vélos dans un seul volume fermé. Le secret tient dans sa surface presque équivalente à une petite pièce de la maison.

Un abri de jardin Dallas XXL pour ranger mobilier, outils et vélos

Le modèle abri de jardin métal Dallas 12,99 m² mise sur un volume généreux pour désengorger garage et terrasse. Sa surface hors tout de 12,99 m² transforme un coin de votre terrain en véritable remise, avec une empreinte au sol de 12,28 m² seulement. On se retrouve avec une pièce supplémentaire dehors, mais sans travaux de maçonnerie.

Avec ses dimensions hors tout de 382 x 340 x 210 cm et sa hauteur au faîtage de 2,10 m, on circule debout à l’intérieur, ce qui facilite l’installation d’étagères et de crochets muraux. On peut y regrouper sans difficulté :

la tondeuse et l’outillage de jardinage,

le mobilier de jardin hiverné,

les vélos de toute la famille,

le matériel de camping ou de loisirs extérieurs.

Une structure en acier galvanisé taillée pour l’hiver français

Cet abri repose sur une structure en zinc et des parois en acier galvanisé de 0,25 mm d’épaisseur. La galvanisation protège de la corrosion, même en climat humide, tandis que le traitement anti-UV limite la décoloration de la teinte taupe et blanche. La construction est annoncée résistante à des vents allant jusqu’à 20 m/s et son toit supporte une charge de neige de 60 kg/m².

Côté confort d’usage, la double porte coulissante de 138 x 162 cm permet de faire entrer facilement vélos ou gros cartons, sans espace de débattement à prévoir devant. Quatre grilles de ventilation assurent un renouvellement d’air continu, limitant condensation, mauvaises odeurs et moisissures sur textiles et cartons. Le kit d’ancrage pour béton est fourni pour fixer solidement l’ensemble au sol.

Comment profiter de la promo Auchan à -38 % sur l’abri Dallas 12,99 m²

Sur Auchan.fr, cet abri est proposé à 499 € au lieu de 805 €, soit une remise immédiate de -38 % et environ 305 € d’économie. L’offre, portée par le vendeur Habitat et Jardin, est annoncée valable jusqu’au 3 février 2026, dans la limite des stocks disponibles, pour une surface de près de 13 m².

La livraison s’effectue sur rendez-vous, généralement sous 7 à 8 jours, pour 99 €. Ce délai laisse le temps de préparer une dalle plane avant l’arrivée du colis. Le montage est prévu en kit, à réaliser soi-même à deux personnes en suivant la notice. Une fois assemblé et ancré, tout le matériel de jardin, les outils de bricolage et les vélos trouvent place au sec, libérant les pièces de la maison pour de bon.