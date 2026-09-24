Pelouse grillée : ne semez plus "parce que c'est septembre", ce moment clé change tout pour l'été prochain

Fin septembre, beaucoup de jardins affichent une herbe couleur paille, des trous, des touffes clairsemées… De quoi donner envie de tout retourner au printemps prochain. Pourtant, cette attente fait souvent perdre une année de beau gazon et aggrave les dégâts déjà causés par la sécheresse et le piétinement.

Dans les magazines et chez les pros, on entend partout que **septembre** serait « le » mois parfait pour refaire sa pelouse. Ce n’est pas de la magie du calendrier, mais une histoire de sol, de pluie et de température. Alors, faut‑il sortir le semoir dès les premiers jours du mois ou patienter encore un peu ?

Après l’été, septembre révèle la vraie santé de la pelouse

Une pelouse grillée en août n’a pas forcément été perdue ; beaucoup de graminées se sont simplement mises en dormance, puis ont reverdi dès que les pluies sont revenues. En observant de près, on voit souvent de jeunes brins verts repartir là où les racines sont restées vivantes, tandis que certaines plaques restent désespérément nues.

C’est aussi en début d’automne que les dégâts cachés des larves de tipules et de hannetons ont été les plus visibles : selon Ouest‑France, leurs attaques atteignent un pic « de l’automne au printemps », quand elles remontent près de la surface. Si le gazon a été retourné par plaques ou criblé de petits trous, il a donc fallu soulever un carré de terre pour vérifier la présence de larves avant de ressemer, sous peine de nourrir à nouveau le même problème.

Pourquoi refaire sa pelouse en septembre change vraiment la donne

En septembre, la terre a gardé la chaleur de l’été alors que l’air s’est rafraîchi et que les pluies reviennent. Cette combinaison a favorisé une germination rapide sans coup de chaud brutal, là où un semis de printemps s’est souvent retrouvé à souffrir dès la première vague de chaleur. Autre allié discret : les mauvaises herbes annuelles ont perdu de leur vigueur, ce qui laisse au jeune gazon le champ plus libre.

Les experts de la Société Nationale d’Horticulture de France situent la fenêtre idéale entre mi‑septembre et mi‑octobre, tant que la température du sol tourne autour de 10 à 15 °C, et que la germination reste possible au‑dessus d’environ 6 °C. Nous avons tous déjà semé « parce que c’est écrit septembre sur le sac » alors que le sol était encore brûlant ou, au contraire, déjà froid ; mieux vaut désormais vérifier quelques signaux météo simples avant de se lancer.

Le sol est doux au toucher, ni poussiéreux ni détrempé ;

Aucune forte chaleur n’est annoncée, ni gel sérieux dans les 4 à 6 semaines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de reprise ≈ 3 semaines d’avance 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Semer ou regarnir en septembre utilise un sol encore chaud, des nuits plus longues et humides et une pression réduite des mauvaises herbes. Le gazon a démarré vite, a eu le temps de s’enraciner avant l’hiver et a affronté le printemps suivant déjà bien installé. 💡 Le petit plus : mélanger les graines avec un peu de compost tamisé avant le semis a permis de les répartir régulièrement et d’améliorer le contact avec la terre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : semer simplement « parce que c’est septembre » sur un sol non préparé, desséché ou infesté de larves, sans vérifier la météo ni gratter la surface.

Les gestes de septembre qui offrent une pelouse plus solide l’été suivant

Une fois le bon créneau choisi, tout se joue dans la préparation. Les paysagistes ont pratiqué une tonte courte, puis une scarification légère pour retirer le feutrage et ouvrir le sol de quelques millimètres. Tom Brown résume d’ailleurs sa méthode dans *Mon Jardin Ma Maison* : « Si vous ne devez faire qu’une seule chose pour votre pelouse, la scarification est le traitement que je recommanderais ». Le sursemis a ensuite été réalisé en deux passages croisés, avec 15 à 25 g/m² de graines sur pelouse clairsemée et jusqu’à 30 g/m² sur zones très abîmées.

Pendant une dizaine de jours, des arrosages en pluie fine ont maintenu le sol humide sans le noyer, le piétinement a été limité et les feuilles mortes ont été régulièrement retirées pour ne pas priver les jeunes brins de lumière. Quand le gazon a atteint 8 à 10 cm, une première tonte haute a épaissi le tapis, préparant une **pelouse** plus dense et plus résistante aux prochaines chaleurs.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Pelouse clairsemée : le geste à faire cet automne pour la regarnir durablement»