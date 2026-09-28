Serpents au jardin : ce mois précis pour mettre du laurier, que la plupart des Français ratent chaque année

À l’approche du printemps, les serpents au jardin inquiètent de nombreux propriétaires en France. Entre mois clé de mars, feuilles de laurier et loi, ce guide démêle le vrai du mythe sans céder à la panique.

Avec le retour des beaux jours, les pierres chauffent et, soudain, cette crainte familière : voir un serpent filer au pied de la terrasse. Beaucoup de jardiniers dégainent alors une vieille astuce de famille : parsemer des feuilles de laurier autour de la maison.

Mais existe-t-il vraiment un mois idéal pour le faire, et l’odeur du laurier suffit-elle à tenir les reptiles à distance ? Entre biologie des serpents, calendrier de jardinage et mythe répulsif, quelques repères simples permettent d’agir efficacement sans dramatiser.

Mars, le vrai mois charnière pour les serpents au jardin

Après l’hiver, les serpents sortent de leur brumation, une sorte d’hibernation ralentie. En France, leur activité reprend généralement entre la fin mars et le courant d’avril, selon la région et la météo. Quand plusieurs jours sont doux et les nuits clémentes, couleuvres et vipères commencent à bouger.

Pour limiter les rencontres près de la maison, le mois de mars est donc stratégique : on dégage les abords, on déplace les tas de bois, on inspecte murets en pierre et plaques posées au sol. Attendre l’été, quand un serpent connaît déjà chaque refuge, revient à agir trop tard.

Feuilles de laurier : astuce rassurante ou vraie barrière anti-serpents ?

Le laurier-sauce (Laurus nobilis) renferme une huile essentielle riche en 1,8‑cinéole, ou eucalyptol, au parfum puissant. Cette odeur a montré un effet répulsif sur certains insectes, d’où sa réputation. Mais à ce jour, aucune étude ne prouve que quelques feuilles au sol forment une barrière fiable contre les serpents.

Les serpents analysent les odeurs avec leur langue bifide et l’organe de Jacobson, un véritable « nez chimique ». Rien n’indique qu’une forte odeur de laurier perturbe durablement ce système ou les force à quitter une zone chaude et abritée. Si l’on utilise des feuilles, elles doivent rester une astuce complémentaire, jamais une garantie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 3/10 Coût estimé 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’odeur forte des feuilles de laurier peut gêner ponctuellement certains petits animaux sensibles et rappelle surtout au jardinier les zones où il doit rester vigilant. 💡 Le petit plus : Profitez de la pose des feuilles pour faire le tour complet des abords de la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter uniquement sur le laurier, laisser herbes hautes et tas de bois en place, ou chercher à éliminer les serpents.

Les bons réflexes au jardin… et face à un serpent

En France, la plupart des espèces de serpents sont protégées par l’arrêté du 8 janvier 2021 et le Code de l’environnement. Les tuer ou les capturer peut, dans certains cas, être puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article L.415‑3). Mieux vaut donc adapter le jardin et garder ses distances lorsqu’un reptile apparaît.

Tondre l’herbe assez court autour de la maison.

Surélever tas de bois et ranger plaques, bâches, planches.

Alléger broussailles près des allées et de la terrasse.

En cas de rencontre, reculer calmement et laisser fuir.