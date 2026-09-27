Figuier en septembre : ce moment clé où il ne faut pas couper l’eau (et l’astuce d’arrosage qui sauve vos figues)

En septembre, de nombreux figuiers souffrent en silence entre sol encore sec et premières pluies trompeuses. Quand poursuivre l’arrosage, et pour quels arbres faut-il au contraire lever le pied ?

Au jardin, septembre a souvent piégé les amoureux de figues. Les soirées se rafraîchissent, les vacances sont passées, et beaucoup rangent l’arrosoir en pensant que le figuier n’a plus soif… avant de voir les dernières figues se friper ou tomber avant maturité.

Le paradoxe, c’est qu’avec un ciel plus doux, la terre reste parfois aussi sèche qu’en plein août, surtout après plusieurs semaines de chaleur sans vraie pluie. Le Parisien rappelle que le figuier supporte bien la chaleur une fois installé, mais qu’il ne se passe pas d’eau dans toutes les situations. Alors, faut-il encore sortir l’arrosoir en septembre ?

Septembre, le faux repos du figuier

En matière d’arrosage, il n’existe pas de calendrier universel. Tout dépend de l’âge de l’arbre, de la météo et du fait qu’il pousse en pleine terre ou en pot. Un figuier adulte bien enraciné a souvent profité de l’été pour plonger ses racines en profondeur. À l’inverse, un jeune figuier ou un sujet en bac reste très sensible au moindre stress hydrique.

Quels figuiers ont encore besoin d’eau en septembre ?

Pour un jeune figuier, la vigilance continue : ses racines superficielles sèchent vite si septembre reste chaud et sec. Le Parisien conseille un arrosage généreux mais espacé plutôt qu’un petit apport quotidien. On teste la terre à 15–20 cm ; si elle s’effrite, on arrose lentement en cercle, au-delà de la couronne, plutôt qu’ »collé au tronc », comme le souligne Pleine Vie.

Nous avons tous déjà arrosé « au feeling », parfois trop, parfois pas assez. C’est encore plus vrai pour le figuier en pot, dont le substrat se dessèche vite. Modes & Travaux décrit la période du 1er septembre au 15 octobre comme cruciale : on espace les apports, mais on n’attend pas que 3 à 5 cm de surface soient totalement secs, sous peine de voir les figues se flétrir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages économisés 30 à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant en anneau, à distance du tronc, l’eau s’infiltre en profondeur exactement là où se trouvent les racines actives du figuier ; associée à un bon paillage, cette méthode limite l’évaporation et stabilise l’humidité entre deux arrosages. 💡 Le petit plus : tracer un léger sillon circulaire au-delà de la couronne et verser l’eau en plusieurs fois pour qu’elle pénètre sans ruisseler, puis compléter avec un paillage de 5 à 8 cm. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : multiplier les petits arrosages « collé au tronc » en plein après-midi ou couper l’eau brutalement sans avoir vérifié si la terre est encore sèche en profondeur.

La bonne façon d’arroser un figuier en septembre

En septembre, l’objectif est d’accompagner le figuier vers l’automne sans choc. Avec ses racines très étalées, un arrosage en anneau autour de l’arbre profite mieux qu’un jet au pied du tronc. On arrose en fin de journée, lentement, puis on laisse sécher ; un paillage organique de 5 à 8 cm limite simplement l’évaporation. Sprinkly rappelle que des feuilles jaunissant de bas en haut et un sol détrempé plusieurs jours de suite trahissent un excès d’eau : il faut alors espacer franchement les apports, surtout quand les pluies reviennent.