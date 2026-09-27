John Collins : ce geste avec le citron que tous les amateurs font encore ruine le cocktail en quelques minutes

Un John Collins peut passer de limpide et pétillant à trouble et amer en quelques minutes. La différence tient souvent à un simple détail autour du citron.

Les barmans ne servent jamais un John Collins avec des rondelles de citron dans le verre : voici pourquoi

Verre bien haut, transparence cristalline, fine colonne de bulles qui remonte sans faiblir… Un bon John Collins se reconnait d’abord à l’œil. Au nez, une note citronnée nette, presque tranchante, qui laisse pourtant la place au gin. Mais en quelques minutes, ce tableau peut virer au verre trouble, trop acide, avec une amertume qui accroche le palais.

On accuse souvent le gin ou l’eau gazeuse. Pourtant, dans les bars, les pros savent qu’un seul geste suffit à saboter ce cocktail : la rondelle de citron laissée dans le verre. Pour garder un Collins clair, vif et rafraîchissant jusqu’à la dernière gorgée, tout se joue dans la façon d’utiliser le citron… et dans ce qu’on ne met surtout pas dans le verre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 5 cl de gin sec de qualité

✅ 2,5 cl de jus de citron fraîchement pressé

✅ 1,5 cl de sirop de sucre de canne

✅ 10 cl d’eau gazeuse très fraîche + 6 à 8 glaçons + 1 large zeste de citron

Le John Collins, un cocktail fragile si le citron prend trop de place

Un John Collins, c’est une base simple : gin, citron, sucre, eau gazeuse. L’équilibre repose sur une acidité nette mais domptée, un sucre discret et des bulles bien présentes. Le citron est déjà largement là via le jus mesuré ; au‑delà, il devient vite envahissant.

Dès qu’on rajoute encore du citron en garniture mal pensée, le cocktail se transforme. La boisson se trouble, l’attaque devient trop vive, la finale tire vers l’amer. On a alors plus une citronnade qu’un Collins de bar. Les barmans protègent donc cet équilibre aromatique comme un petit chantier de précision.

Pourquoi la rondelle de citron dans le verre ruine votre John Collins

Glissée dans le verre, la rondelle commence à macérer. Elle relâche du jus supplémentaire, de la pulpe et surtout la partie blanche de l’écorce, très amère. À mesure qu’elle se délite, elle envoie des particules qui troublent le cocktail et offrent des points d’accroche au gaz ; les bulles s’échappent plus vite.

Souvent, on écrase même cette rondelle avec la cuillère, en cassant les glaçons. Résultat : dilution accélérée, température qui remonte et amertume qui s’installe. En bar, on dose le jus au millilitre et on se contente d’un zeste exprimé au‑dessus du verre pour le parfum, sans noyer le Collins sous le citron.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir un verre Collins, verser gin, jus de citron et sirop, puis ajouter de gros glaçons. Technique : Remuer doucement quelques secondes à la cuillère pour homogénéiser sans casser la glace. Cuisson : Compléter avec l’eau gazeuse très fraîche en la versant sur le côté du verre, puis donner un tour délicat. Finition : Tailler un large zeste de citron, l’exprimer au‑dessus du verre pour libérer les huiles, le déposer en garniture sans l’écraser.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert On mesure le jus de citron pour contrôler l’acidité, puis on parfume uniquement avec les huiles du zeste exprimé. Pas de pulpe, pas de partie blanche amère, moins de points d’accroche pour le gaz ; le Collins reste clair, droit et pétillant plus longtemps. ✨ Le twist gourmand : Quelques lamelles ultra fines de concombre et un trait de sirop de sureau apportent une fraîcheur végétale et florale sans surdoser le citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Écraser ou laisser macérer une rondelle de citron dans le verre ; elle trouble, amarise et dilue le John Collins du début à la fin.

Servir, twister et garder un John Collins net jusqu’à la dernière gorgée

Un John Collins se sert immédiatement après l’ajout de l’eau gazeuse, tant que les bulles sont vives et la glace encore bien formée. Pour un service à plusieurs, on prépare la base gin‑citron‑sirop en carafe au frais, puis on ajoute glaçons, eau gazeuse et zeste à la minute.

Côté dressage, on reste sobre : verre Collins haut, glace généreuse, zeste bien net ou, en variation, un zeste d’orange et une cerise au marasquin. En grignotage, amandes grillées, olives ou rillettes de poisson soulignent parfaitement le côté rafraîchissant du cocktail sans l’écraser.