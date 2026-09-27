Ce cake au yaourt Marmiton sans balance cartonne : ne faites plus cette erreur au four qui le gâche

Sur Marmiton, un simple cake au yaourt cumule les vues et les avis dithyrambiques, au point d’intriguer même les pâtissiers du dimanche. En le testant chez moi, j’ai suivi la méthode pas à pas… jusqu’au détail qui change complètement la texture.

Croûte dorée, mie souple sans miettes, odeur de vanille qui envahit la cuisine dès que la porte du four s’entrouvre. On imagine aussitôt une recette technique, réservée à ceux qui pèsent tout au gramme près. En réalité, ce cake au yaourt Marmiton commence… avec un simple pot.

Ce gâteau « au pot » tient sur un yaourt nature de 125 g qui sert de doseur, quelques ingrédients du placard et trois coups de fouet. Pas de balance, 5 minutes de préparation et environ 40 minutes au four. La vraie question : comment garder ce cake au yaourt Marmiton moelleux sans jamais rater la cuisson ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 yaourt nature (125 g, pot doseur) + 1 pot de sucre (≈ 100 g) + 1 sachet de sucre vanillé

✅ 2 œufs + 2 ½ pots de farine de blé (≈ 200–210 g) + 1 sachet de levure chimique

✅ ½ pot d’huile neutre (≈ 60 ml, tournesol ou pépins de raisin) + 1 c. à soupe de rhum

✅ Pour le moule : beurre + farine ou papier sulfurisé, et 60–80 g de pépites de chocolat en option

Pourquoi le cake au yaourt Marmiton fait un carton

Sur Marmiton, ce cake affiche 4,6/5 et plus de 120 avis : on est face à une valeur sûre des goûters de rentrée. Le secret de son succès tient à sa simplicité. Le pot de yaourt nature devient le seul doseur, on prépare la pâte directement au saladier, sans balance, pour un grand cake moelleux qui se tranche facilement et parfume la cuisine de vanille.

Pas à pas : comment on réussit le cake au yaourt Marmiton

On commence par un four préchauffé à 180 °C (th. 6) et un moule bien chemisé. Puis on laisse le yaourt, les œufs et l’huile faire le travail : quelques fouets énergiques, mais sans battre la farine trop longtemps, suffisent à obtenir une pâte lisse et une mie moelleuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser le moule, puis vider le yaourt dans un grand saladier. Technique : Ajouter sucre, sucre vanillé et œufs, fouetter, puis incorporer farine et levure tamisées sans trop travailler. Cuisson : Verser l’huile et le rhum, mélanger juste assez, transférer dans le moule sans le remplir jusqu’au bord. Finition : Cuire 30 à 45 min sans ouvrir le four avant 30 min, tester avec une lame de couteau sèche, laisser tiédir puis démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt humidifie la pâte, l’huile neutre demeure souple en refroidissant : ensemble, ils empêchent le cake de sécher. ✨ Le twist gourmand : Sur le cake tiède, un filet de sirop citron-vanille s’imbibe et accentue encore le parfum moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ouvrir le four avant 30 minutes fait retomber le cake et laisse une mie compacte, impossible à rattraper.

Variantes faciles qui ne cassent pas la texture (testées et validées)

On remplace le rhum par lait ou fleur d’oranger, ajoute quelques pépites de chocolat, puis conserve le cake filmé à température ambiante.