Cette pâte toute simple et ce secret de cuisson pour ne plus jamais rater vos cookies chocolat blanc noisettes
Cookies chocolat blanc noisettes, bords dorés et cœur fondant, prêts à disparaître dès la sortie du four : une recette maison ultra simple. Mais tout se joue sur un détail de cuisson que beaucoup ratent encore.
Une pâte toute simple, du chocolat blanc, des noisettes : les cookies ultra gourmands qui disparaissent dès leur sortie du four
À peine sortis du four, ces cookies remplissent la cuisine d’odeurs de beurre chaud, de sucre et de noisettes grillées. Les bords sont dorés, le centre reste épais et souple, strié de chocolat blanc qui fond encore. On en croque un, et la fournée commence déjà à disparaître.
La bonne nouvelle, c’est que leur texture façon coffee shop ne demande qu’une pâte toute simple et quelques repères visuels. Pas besoin de matériel sophistiqué ; en revanche, on oublie l’idée d’attendre qu’ils aient vraiment l’air cuits. Le vrai secret, c’est de les sortir un peu trop tôt.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 115 g de beurre doux mou, 90 g de cassonade
- ✅ 50 g de sucre en poudre, 1 œuf
- ✅ 190 g de farine de blé, 2 g de bicarbonate, sel
- ✅ 150 g de chocolat blanc, 100 g de noisettes entières
Les ingrédients d’une pâte à cookies toute simple mais ultra gourmande
Pour ces cookies chocolat blanc noisettes au cœur fondant, on part d’une base très simple : beurre doux mou, œuf, farine, une pointe de bicarbonate et de sel. Le mélange sucre en poudre + cassonade apporte des bords légèrement croquants et garde l’intérieur moelleux. On termine avec de gros morceaux de chocolat blanc et des noisettes préalablement grillées à sec pour révéler tout leur parfum.
Pas-à-pas : cookies chocolat blanc noisettes au cœur fondant
La clé se joue en deux temps. On mélange la pâte sans trop la travailler puis on façonne de grosses boules alignées sur une plaque ; repos au frais au moins 30 minutes. Ensuite, on enfourne à 170 °C, 9 à 11 minutes : bords pris et dorés, centre encore bombé, pâle et très mou. La plaque achève la cuisson résiduelle sans sécher le cœur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Torréfier les noisettes, les concasser, couper le chocolat blanc.
- Technique : Fouetter beurre mou et sucres, ajouter œuf, vanille, puis ingrédients secs.
- Cuisson : Incorporer garnitures, former 12 boules, réfrigérer 30 min, cuire à 170 °C.
- Finition : Sortir cookies encore pâles au centre, laisser 10 min sur la plaque.
Conservation, réchauffage et service ultra gourmand
Une fois refroidis, ces cookies se gardent quelques jours dans une boîte hermétique. On peut glisser un petit morceau de pain, à changer dès qu’il durcit, pour garder le moelleux. Pour l’effet « sortie de four », on réchauffe un biscuit quelques secondes au micro-ondes ou dans un four doux, puis on le sert tiède avec une boule de glace ou un café serré.
Sources
En bref
- 🍪 Cookies chocolat blanc noisettes au cœur fondant, prêts en moins d’une heure entre préparation, repos au frais et courte cuisson à 170 °C.
- ⚙️ Une pâte simple beurre, sucres et farine, enrichie de noisettes torréfiées et gros morceaux de chocolat blanc, façon coffee shop à la maison.
- 🧪 Une astuce de cuisson contre-intuitive et quelques gestes précis suffisent à garder un cœur fondant et un moelleux surprenant, même après refroidissement.
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