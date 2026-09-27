Cette pâte toute simple et ce secret de cuisson pour ne plus jamais rater vos cookies chocolat blanc noisettes

Cookies chocolat blanc noisettes, bords dorés et cœur fondant, prêts à disparaître dès la sortie du four : une recette maison ultra simple. Mais tout se joue sur un détail de cuisson que beaucoup ratent encore.

Une pâte toute simple, du chocolat blanc, des noisettes : les cookies ultra gourmands qui disparaissent dès leur sortie du four

À peine sortis du four, ces cookies remplissent la cuisine d’odeurs de beurre chaud, de sucre et de noisettes grillées. Les bords sont dorés, le centre reste épais et souple, strié de chocolat blanc qui fond encore. On en croque un, et la fournée commence déjà à disparaître.

La bonne nouvelle, c’est que leur texture façon coffee shop ne demande qu’une pâte toute simple et quelques repères visuels. Pas besoin de matériel sophistiqué ; en revanche, on oublie l’idée d’attendre qu’ils aient vraiment l’air cuits. Le vrai secret, c’est de les sortir un peu trop tôt.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 115 g de beurre doux mou, 90 g de cassonade

✅ 50 g de sucre en poudre, 1 œuf

✅ 190 g de farine de blé, 2 g de bicarbonate, sel

✅ 150 g de chocolat blanc, 100 g de noisettes entières

Les ingrédients d’une pâte à cookies toute simple mais ultra gourmande

Pour ces cookies chocolat blanc noisettes au cœur fondant, on part d’une base très simple : beurre doux mou, œuf, farine, une pointe de bicarbonate et de sel. Le mélange sucre en poudre + cassonade apporte des bords légèrement croquants et garde l’intérieur moelleux. On termine avec de gros morceaux de chocolat blanc et des noisettes préalablement grillées à sec pour révéler tout leur parfum.

Pas-à-pas : cookies chocolat blanc noisettes au cœur fondant

La clé se joue en deux temps. On mélange la pâte sans trop la travailler puis on façonne de grosses boules alignées sur une plaque ; repos au frais au moins 30 minutes. Ensuite, on enfourne à 170 °C, 9 à 11 minutes : bords pris et dorés, centre encore bombé, pâle et très mou. La plaque achève la cuisson résiduelle sans sécher le cœur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Torréfier les noisettes, les concasser, couper le chocolat blanc. Technique : Fouetter beurre mou et sucres, ajouter œuf, vanille, puis ingrédients secs. Cuisson : Incorporer garnitures, former 12 boules, réfrigérer 30 min, cuire à 170 °C. Finition : Sortir cookies encore pâles au centre, laisser 10 min sur la plaque.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Prépa 15 min, repos 30 min 🔍 Le secret de l’expert Repos au froid, cuisson courte, sortie anticipée : la plaque finit la cuisson, la cassonade garde l’humidité et le centre reste moelleux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 10 g de fécule de maïs avec la farine pour accentuer le fondant du centre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à des cookies bien dorés et fermes : ils deviendront secs en refroidissant.

Conservation, réchauffage et service ultra gourmand

Une fois refroidis, ces cookies se gardent quelques jours dans une boîte hermétique. On peut glisser un petit morceau de pain, à changer dès qu’il durcit, pour garder le moelleux. Pour l’effet « sortie de four », on réchauffe un biscuit quelques secondes au micro-ondes ou dans un four doux, puis on le sert tiède avec une boule de glace ou un café serré.