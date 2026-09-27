Risotto d’épeautre aux cèpes : ce geste final de Jean-François Piège évite le plat sec et le rend ultra fondant
Entre les mains de Jean-François Piège, le risotto d’épeautre aux cèpes quitte la texture de céréales bouillies pour se rapprocher d’un plat de chef. En quelques gestes précis, réalisés au tout dernier moment, ce classique d’automne devient fondant, brillant et étonnamment léger.
Dans la casserole, l’odeur de sous-bois des cèpes rejoint la note de noisette de l’épeautre. Pourtant, trop souvent, le risotto d’épeautre arrive sec, compact, plus proche d’un bol de céréales bouillies que d’un plat de chef.
Le secret transmis par Jean‑François Piège se joue en fin de cuisson : une mantecatura précise qui rend chaque grain fondant, brillant et soyeux, sans lourdeur. Voici comment l’appliquer à la maison, pas à pas.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g d’épeautre mondé
- ✅ 300 g de cèpes frais ou 30 g de cèpes séchés
- ✅ 1 à 1,2 l de bouillon de légumes ou de volaille très chaud
- ✅ 40 g de beurre froid et 40 g de parmesan fraîchement râpé
Les 3 erreurs qui ruinent un risotto d’épeautre aux cèpes
Première faute : verser tout le bouillon d’un coup. L’épeautre, plus ferme qu’un riz Arborio, a besoin de temps pour libérer son amidon ; noyé, il cuit comme une simple céréale, sans sauce liée. Deuxième erreur fréquente : cuire les cèpes directement dans le risotto. Ils rendent de l’eau, perdent leur coloration et diluent le goût de sous‑bois. Troisième piège : trop de fromage et un service tardif, qui transforment le plat en bloc pâteux.
Pas à pas : la cuisson de l’épeautre pour une texture fondante
On maintient un bouillon de légumes ou de volaille à petits frémissements ; cette chaleur constante aide l’épeautre à libérer son amidon. Dans une sauteuse, on fait suer l’échalote, on nacre les grains deux minutes, puis on déglace au vin blanc sec. Le bouillon s’ajoute ensuite louche après louche, en remuant. Quand l’épeautre est tendre et le risotto encore fluide, vient la mantecatura façon Jean‑François Piège : hors du feu, beurre très froid et parmesan, mélangés vivement jusqu’à obtenir une surface brillante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Réhydrater les cèpes séchés, filtrer l’eau, saisir les cèpes frais avec ail.
- Technique : Faire suer l’échalote dans l’huile, ajouter l’épeautre et le nacrer.
- Cuisson : Déglacer au vin blanc, puis ajouter le bouillon brûlant louche après louche.
- Finition : Hors du feu, incorporer beurre froid et parmesan, fouetter, ajuster en bouillon.
Finitions de restaurant : dressage, variantes et recyclage en arancini
Au service, le risotto doit couler de la cuillère et former une vague souple, texture all’onda, dans l’assiette ; on ajoute seulement le persil, quelques cèpes et du poivre. S’il fige, on le détend avec un peu de bouillon brûlant. Les restes froids, roulés en boules autour de mozzarella, panés puis frits à 170 °C, deviennent des arancini aux cèpes dorés.
Sources
En bref
- 🍄 Jean-François Piège partage sa méthode pour un risotto d’épeautre aux cèpes cuisiné à la maison, loin des versions sèches et compactes.
- 🔥 Bouillon très chaud, épeautre mondé nacré puis cuit louche par louche et mantecatura énergique structurent la texture sans révéler les réglages du chef.
- ✨ Entre texture all’onda qui ondule dans l’assiette et recyclage en arancini croustillants, ce risotto d’épeautre fondant réserve encore quelques surprises techniques.
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