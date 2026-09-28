Lapin toujours sec à table ? Cette sauce à la moutarde en cocotte change tout et le rend irrésistiblement fondant

Vous aimez le lapin mais redoutez toujours la viande sèche à table ? Cette version en cocotte, montée à la moutarde, cache une astuce simple pour un résultat fondant.

Dans la cocotte, les échalotes fondent doucement, le vin blanc s’évapore en parfum fruité, la moutarde monte au nez. Autour, les morceaux de lapin se nappent peu à peu d’une sauce blonde, brillante, qui promet tout sauf une chair sèche.

On a souvent peur de cette viande maigre qui file en fibres et déçoit les convives. Avec ce lapin à la moutarde en cocotte, la règle change : cuisson douce, milieu humide et sauce onctueuse font équipe. Reste à connaître la méthode pour obtenir un lapin pas sec, vraiment fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Lapin fermier en morceaux : 1,2 à 1,4 kg

✅ Moutarde de Dijon forte : 60 g (4 c. à s.)

✅ Vin blanc sec : 50 cl + 20 cl d’eau si besoin

✅ Crème fraîche entière 30 % MG : 20 cl

Pourquoi votre lapin ressort sec (et comment la cocotte change tout)

Le lapin est une viande très maigre : en cuisson vive, l’eau s’échappe vite, les fibres se rétractent, et la chair durcit. Même noyé de liquide, un feu trop fort le rend sec.

La solution, c’est le braisage en cocotte. On saisit d’abord pour concentrer les sucs, puis on laisse mijoter dans le vin blanc et les aromates, couvercle entrouvert, à simple frémissement.

Pas à pas : le lapin à la moutarde en cocotte, version inratable

On badigeonne les morceaux avec la moitié de la moutarde, puis on les fait dorer doucement dans un mélange beurre-huile. Cette coloration, sans brûler, apporte du goût par la réaction de Maillard.

On ajoute ensuite carotte, ail, thym, laurier et vin blanc chaud ; le lapin mijote 45 à 60 minutes, immergé aux deux tiers. En fin de cuisson, crème, moutarde et persil montent une sauce nappante qui signe ce lapin à la moutarde fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Saler, poivrer, badigeonner le lapin de moutarde, saisir 8 minutes. Technique : Faire fondre les échalotes, ajouter carotte, ail, thym, laurier, vin blanc chaud. Cuisson : Remettre le lapin, couvrir aux deux tiers de liquide, mijoter 45 à 60 minutes. Finition : Mélanger crème, moutarde, persil, verser dans le jus chaud, napper le lapin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Dans cette cocotte, on associe saisie douce et mijotage long. La moutarde protège la surface, le vin blanc humidifie, la crème ajoutée hors ébullition lie les sucs sans faire trancher la sauce. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de moutarde à l’ancienne et quelques champignons sautés ; les grains et le jus des légumes enrichissent la texture de la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne laissez jamais la cocotte bouillir à gros bouillons ni la crème-moutarde chauffer trop fort ; vous obtiendriez un lapin sec et une sauce granuleuse.

Servir, conserver et faire varier ce lapin en cocotte sauce moutarde

Ce lapin en cocotte sauce moutarde réclame des garnitures qui absorbent la sauce : riz, purée, pommes de terre sautées ou tagliatelles. On le garde 2 jours au frais, puis on le réchauffe doucement avec un trait d’eau.