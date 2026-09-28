Figuier : tout le monde garde ces petites figues vertes en septembre, ce réflexe peut ruiner la récolte suivante

Fin septembre, partout en France, les figuiers gardent des petites figues vertes qui ne mûrissent plus. Derrière ce paysage familier se cache un choix décisif pour la récolte suivante.

Fin septembre, le décor est toujours le même : un figuier couvert de petites boules bien vertes, dures comme des billes, que l’on garde « au cas où » un dernier week‑end de chaleur les ferait grossir. On a patienté tout l’été, alors on attend encore.

Ce réflexe rassurant est pourtant un mauvais calcul pour la récolte suivante : ces figues qui ne mûrissent pas continuent de puiser dans les réserves de l’arbre. Comprendre ce que ces fruits tardifs racontent de la saison aide à décider quoi faire, dès maintenant.

Ces petites figues vertes, miroir de la saison de votre figuier

Le figuier produit souvent deux récoltes. Les grosses figues-fleurs mûrissent en été, sur le bois de l’an passé. Les petites figues d’automne, elles, naissent sur les jeunes pousses et devraient gonfler entre fin août et début octobre… si le temps suit.

Quand elles sont encore minuscules et dures fin septembre, c’est généralement cette seconde vague, démarrée trop tard. L’arbre a fait son travail, mais l’été s’est montré trop court ou trop frais : le calendrier des fruits s’est simplement trouvé en décalage avec celui du climat.

Pourquoi ces figues restent vertes fin septembre, malgré vos soins

Nous avons tous déjà espéré que ces figues qui ne mûrissent pas se réveillent grâce à quelques arrosages de secours. En réalité, la combinaison manque de chaleur, manque d’eau régulière et parfois ombre épaisse a bloqué leur croissance bien avant l’automne.

Un bon repère visuel a beaucoup aidé de nombreux jardiniers : les fruits condamnés restent petits, très fermes, bien dressés, avec une peau mate. Ceux qui peuvent encore évoluer sont presque à taille adulte, légèrement souples au toucher et déjà un peu inclinés vers le sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Énergie de l’arbre préservée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant les petites figues vertes condamnées, le figuier arrête de gaspiller sa sève sur des fruits bloqués et peut mieux constituer ses réserves dans le bois et les bourgeons qui porteront la récolte suivante. 💡 Le petit plus : regrouper ce nettoyage avec une inspection rapide des branches permet de repérer celles qui sont les plus vigoureuses et à privilégier lors des prochaines tailles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : inonder le figuier d’eau en automne pour tenter de faire grossir ces fruits ; cela épuise les racines sans faire mûrir les figues.

Que faire maintenant… et comment éviter le scénario l’an prochain

À partir de là, laisser tout en place ne fait que fatiguer l’arbre. Mieux vaut couper ou pincer ces petites figues vertes avant les premières gelées annoncées, avec un sécateur propre. Le figuier a ainsi libéré de l’énergie pour préparer son bois et ses futurs bourgeons plutôt que des fruits perdus.

Ensuite, on accompagne calmement l’entrée en repos : arrosages espacés mais profonds en été prochain, paillage au pied, exposition très ensoleillée et, si besoin, légère taille pour éviter la surcharge. Petit bonus : sur quelques grandes figues d’automne, une micro-goutte d’huile d’olive sur l’ostiole a parfois permis d’accélérer leur maturation en fin de saison douce.