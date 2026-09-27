Appel de votre banque, paiement suspect : cette touche du téléphone provoque un choc sur votre relevé 3 jours après

Un appel automatique prétendant venir de votre banque vous alerte sur un paiement chez Zalando et vous intime d’appuyer sur la touche 1. Comment ce simple geste ouvre-t-il la voie au faux conseiller bancaire et à des pertes de plusieurs milliers d’euros ?

Un appel automatique, une voix neutre qui se présente au nom de votre banque, un montant précis débité chez une enseigne connue… Puis cette consigne pressante : « Pour bloquer ce paiement, appuyez sur la touche 1 ». Dans le stress, le geste paraît évident. Qui laisserait passer 475,17 euros partis chez Zalando sans réagir ?

Pourtant, derrière cette alerte rassurante se cache souvent une arnaque à la touche 1, pensée pour mettre en relation avec un faux conseiller bancaire et lui ouvrir la porte de votre compte. Trois jours plus tard, au moment de consulter le relevé, certaines victimes découvrent des milliers d’euros envolés. Pour éviter ce scénario, il suffit de connaître son fonctionnement.

L’appel qui prétend venir de votre banque : comment fonctionne l’arnaque à la touche 1

Le script est toujours le même. Le téléphone sonne, l’appel semble venir du Crédit Mutuel, de la Banque Postale ou d’une autre enseigne connue. Grâce au « spoofing », les fraudeurs affichent le vrai numéro du service client sur l’écran. Le message automatisé cite le nom de la banque, détaille une opération suspecte et insiste sur l’urgence à la bloquer.

Rien ne prouve pourtant qu’un vrai paiement ait été tenté. Dans un cas relayé par la radio ICI, une auditrice a ainsi entendu parler d’une transaction de 475,17 euros chez Zalando alors qu’elle n’avait aucune carte dans cette enseigne. L’objectif est simple : créer la panique, imposer un canal de réponse unique et pousser à appuyer sur 1 sans réfléchir.

Appuyer sur 1 : la porte d’entrée vers le faux conseiller bancaire

Une fois la touche 1 activée, l’appel bascule vers une voix humaine, polie, rassurante. Ce faux conseiller bancaire explique qu’il va « vérifier votre identité » ou « annuler l’opération ». Il demande alors des informations sensibles : numéro de carte, date d’expiration, cryptogramme, voire codes reçus par SMS ou dans l’application bancaire, sous prétexte de confirmer votre opposition.

C’est là que tout se joue. Une vraie banque ne demande jamais par téléphone un code secret, un mot de passe ou un code SMS destiné à valider une opération. Le bon réflexe consiste à raccrocher immédiatement, sans appuyer sur aucune touche, puis à rappeler soi-même le numéro officiel de la banque, celui qui figure sur la carte, les relevés ou l’application, jamais celui de l’appel suspect.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle Jusqu’à plusieurs milliers d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En raccrochant puis en rappelant soi-même sa banque, la victime sort du scénario imposé par l’escroc. Ces réflexes coupent la manipulation avant qu’elle ne permette de détourner de l’argent, dans un contexte où ces escroqueries par manipulation ont déjà coûté 516 millions d’euros en 2025 en France. 💡 Le petit plus : Préparer un petit pense-bête près du téléphone ou à envoyer aux proches : « Ne jamais donner de code par téléphone » et « Toujours rappeler la banque au numéro de la carte ». 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Penser que la situation reste sans danger parce qu’aucun code permanent n’a été donné et que seuls des codes temporaires ou partiels ont été partagés : ils suffisent souvent aux fraudeurs pour valider eux-mêmes des opérations.

Trois jours plus tard sur le relevé : ce que les fraudeurs font avec vos données

Quand le piège fonctionne, le réveil survient souvent quelques jours plus tard, en ouvrant l’application ou le relevé papier : des débits, parfois en série, ont été validés avec les données fournies au téléphone. Un homme, Jean‑Charles Nachin, a ainsi perdu 6 000 euros après un appel de ce type.

Selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) de la Banque de France, ces escroqueries par manipulation ont bondi de 34 % en 2025, pour 516 millions d’euros de pertes. En cas de doute, chaque minute compte : appeler sa banque pour faire opposition, surveiller ses comptes, puis signaler l’arnaque aux forces de l’ordre ou sur Cybermalveillance.gouv.fr et masecurite.interieur.gouv.fr. La mécanique est la même que pour les faux PV au QR code, version quishing : une urgence et un chemin imposé. Sortir de ce chemin et rappeler soi-même les numéros officiels, ou taper les adresses comme amendes.gouv.fr, reste le meilleur bouclier.