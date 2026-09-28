Branches du voisin chez vous depuis 10 ans : ce réflexe « logique » interdit par la loi peut vous coûter très cher
Depuis dix ans, les branches de l’arbre du voisin surplombent votre clôture et assombrissent votre jardin. Ce que la loi française vous interdit de faire pourrait vous surprendre.
Imaginez ces grandes branches de pommier qui ont peu à peu avancé au-dessus de votre clôture, jusqu’à plonger votre terrasse dans l’ombre et tapisser la pelouse de feuilles. Depuis des années, le sécateur vous démange et la tronçonneuse a déjà été sortie du cabanon « pour voir ».
Ces branches du voisin qui dépassent chez vous depuis dix ans ont terni vos soirées d’été et compliqué l’entretien du jardin. On a parfois entendu qu’au bout d’un certain temps, tout cela devenait toléré. En réalité, un seul geste reste strictement interdit… et c’est justement celui que beaucoup ont eu envie de faire.
Branches du voisin au-dessus de la clôture : ce que prévoit la loi française
En droit français, la limite de propriété ne s’arrête pas au grillage, elle monte aussi dans les airs. L’arbre qui empiète par ses branches reste pourtant la propriété exclusive de votre voisin, et son entretien relève de lui seul. Le Code civil, via l’article 673 du Code civil, vous autorise à exiger l’élagage des branches qui avancent au-dessus de votre terrain, même si elles y sont installées depuis dix, quinze ou vingt ans.
Ce texte a posé un principe très fort : le droit de demander cette coupe est imprescriptible, il ne s’est jamais éteint avec le temps. Autrement dit, votre patience de bonne voisine ou de bon voisin n’a pas fait disparaître vos droits, même si vous avez laissé faire pendant des années.
Couper vous-même les branches du voisin : le réflexe interdit
Nous avons tous déjà eu envie de « régler ça en cinq minutes » en coupant ce qui dépasse. Pourtant, la loi interdit formellement de couper les branches du voisin qui dépassent sans son accord. Toucher à l’arbre d’autrui peut être assimilé à une dégradation de propriété privée et exposer à des sanctions financières. Même si vos massifs ont été privés de lumière pendant une décennie, cet élagage ne peut pas venir de vous.
Le bon réflexe consiste donc à ranger tronçonneuse et sécateurs, et à laisser le propriétaire assumer sa responsabilité. Une conversation calme au-dessus de la haie a parfois suffi à débloquer des situations figées depuis des années. Et si le dialogue a échoué, la loi vous a tout de même offert une arme très efficace.
Comment obliger légalement votre voisin à élaguer ses branches
Lorsque la discussion a déjà été tentée sans succès, la seule voie vraiment solide consiste à envoyer une mise en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier rappelle courtoisement la situation, mentionne l’article 673 et fixe un délai raisonnable, souvent d’une trentaine de jours, pour que le voisin fasse intervenir un professionnel ou taille lui-même.
- les coordonnées complètes des deux propriétaires ;
- un rappel bref des échanges amiables passés ;
- une description précise des nuisances (ombre, humidité, chute de feuilles) ;
- la demande d’élagage des branches en surplomb et le délai accordé.
En bref
- Depuis dix ans, les branches de l’arbre du voisin surplombent votre clôture et soulèvent la question de ce que dit la loi française. 🌳
- La réglementation encadre strictement le fait de couper les branches du voisin qui dépassent et impose une démarche précise avant toute intervention. ⚖️
- Une simple mise en demeure bien rédigée peut retourner la situation à votre avantage, à condition d’éviter l’erreur que beaucoup commettent. ✉️
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