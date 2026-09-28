Branches du voisin chez vous depuis 10 ans : ce réflexe « logique » interdit par la loi peut vous coûter très cher

Depuis dix ans, les branches de l’arbre du voisin surplombent votre clôture et assombrissent votre jardin. Ce que la loi française vous interdit de faire pourrait vous surprendre.

Imaginez ces grandes branches de pommier qui ont peu à peu avancé au-dessus de votre clôture, jusqu’à plonger votre terrasse dans l’ombre et tapisser la pelouse de feuilles. Depuis des années, le sécateur vous démange et la tronçonneuse a déjà été sortie du cabanon « pour voir ».

Ces branches du voisin qui dépassent chez vous depuis dix ans ont terni vos soirées d’été et compliqué l’entretien du jardin. On a parfois entendu qu’au bout d’un certain temps, tout cela devenait toléré. En réalité, un seul geste reste strictement interdit… et c’est justement celui que beaucoup ont eu envie de faire.

Branches du voisin au-dessus de la clôture : ce que prévoit la loi française

En droit français, la limite de propriété ne s’arrête pas au grillage, elle monte aussi dans les airs. L’arbre qui empiète par ses branches reste pourtant la propriété exclusive de votre voisin, et son entretien relève de lui seul. Le Code civil, via l’article 673 du Code civil, vous autorise à exiger l’élagage des branches qui avancent au-dessus de votre terrain, même si elles y sont installées depuis dix, quinze ou vingt ans.

Ce texte a posé un principe très fort : le droit de demander cette coupe est imprescriptible, il ne s’est jamais éteint avec le temps. Autrement dit, votre patience de bonne voisine ou de bon voisin n’a pas fait disparaître vos droits, même si vous avez laissé faire pendant des années.

Couper vous-même les branches du voisin : le réflexe interdit

Nous avons tous déjà eu envie de « régler ça en cinq minutes » en coupant ce qui dépasse. Pourtant, la loi interdit formellement de couper les branches du voisin qui dépassent sans son accord. Toucher à l’arbre d’autrui peut être assimilé à une dégradation de propriété privée et exposer à des sanctions financières. Même si vos massifs ont été privés de lumière pendant une décennie, cet élagage ne peut pas venir de vous.

Le bon réflexe consiste donc à ranger tronçonneuse et sécateurs, et à laisser le propriétaire assumer sa responsabilité. Une conversation calme au-dessus de la haie a parfois suffi à débloquer des situations figées depuis des années. Et si le dialogue a échoué, la loi vous a tout de même offert une arme très efficace.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité juridique Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une mise en demeure envoyée en recommandé avec AR, en s’appuyant sur l’article 673 du Code civil, montre que vous connaissez vos droits et constitue une preuve solide si le conflit doit être tranché par un juge. 💡 Le petit plus : joindre quelques photos datées des branches en surplomb aide à objectiver la gêne et à calmer les échanges. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper discrètement les branches par-dessus la clôture, même de nuit ou « juste un peu », sans accord du voisin.

Comment obliger légalement votre voisin à élaguer ses branches

Lorsque la discussion a déjà été tentée sans succès, la seule voie vraiment solide consiste à envoyer une mise en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier rappelle courtoisement la situation, mentionne l’article 673 et fixe un délai raisonnable, souvent d’une trentaine de jours, pour que le voisin fasse intervenir un professionnel ou taille lui-même.

les coordonnées complètes des deux propriétaires ;

un rappel bref des échanges amiables passés ;

une description précise des nuisances (ombre, humidité, chute de feuilles) ;

la demande d’élagage des branches en surplomb et le délai accordé.