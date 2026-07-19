Haies : si ça piaille en juillet, c’est qu’elle cache ce que la LPO et la loi vous défendent de toucher avant fin août

En plein mois de juillet, votre haie se met à frémir et à piailler quand vous approchez le taille-haie. Derrière ce vacarme, la LPO et le Code de l’environnement posent un cadre que tout jardinier devrait connaître.

Un matin de juillet, le taille‑haie ronronne déjà. À peine approché de la bordure, la haie frémit, ça piaille de tous côtés, un oiseau surgit des feuilles. Ce cinéma n’a rien d’anecdotique : votre mur de verdure essaie de vous parler.

Nous avons envie d’un jardin bien net pour l’été, pourtant de nombreuses espèces élèvent encore une seconde couvée en plein mois de juillet. La LPO alerte : derrière ces feuilles, il y a des nids à protéger jusqu’à fin août, et la loi commence à suivre.

En juillet, votre haie est un immeuble à nids

On associe encore la nidification au printemps, bouclée en mai. En réalité, merles noirs, rougegorges, mésanges ou pinsons enchaînent souvent deux, parfois trois couvées jusqu’à fin août. Dans une simple haie de troène ou de laurier, les nids se superposent : en bas troglodyte mignon et rougegorge, à mi‑hauteur fauvettes et merles, plus haut tourterelles et autres oiseaux des arbres.

Au pied, feuilles mortes et brindilles abritent hérissons et insectes utiles. Quand la haie s’agite et que ça piaille à votre approche, ce sont des parents qui crient l’alerte autour d’une nichée. Ce signal dit tout : votre haie est une nurserie, pas une simple bordure à égaliser.

Ce que la LPO recommande… et ce que le Code de l’environnement prévoit

La LPO et l’Office français de la biodiversité recommandent de ne pas tailler haies ni arbres entre la mi‑mars et le 31 août, pour couvrir toute la saison de reproduction, y compris les secondes couvées. En Loire‑Atlantique, la LPO rappelle ainsi que « Pour protéger la biodiversité, du 16 mars au 31 août, ne taillez pas vos arbres, ni vos haies ! » (LPO).

Juridiquement, il n’existe pas encore d’interdiction nationale de tailler sa haie en juillet pour les particuliers. Mais l’article L415‑3 du Code de l’environnement protège les nids d’espèces sauvages : détruire un nid d’oiseau protégé lors d’une taille peut valoir jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Depuis la loi LOSARGA de 2025, chaque préfecture doit en plus fixer, par arrêté, une période d’interdiction de travaux sur les haies. Les agriculteurs aidés par la PAC, eux, ont déjà interdiction de tailler leurs haies du 16 mars au 15 août.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité juridique Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous évitez la période de nidification recommandée par la LPO et les futurs arrêtés préfectoraux. 💡 Le petit plus : Programmez chaque année une seule grande taille en hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler « vite fait » en juillet sans vérifier la présence de nids.

Quand tailler sans risque… et que faire en attendant

Pour rester serein, programmez la taille structurelle en novembre‑décembre, quand la sève est au repos et que les nids sont vides, puis, au besoin, une légère reprise avant la mi‑mars. Entre mi‑mars et fin août, on observe, on patiente, on bichonne le reste du jardin.