Vous avez un cerisier au jardin ? Ce rituel après la dernière cueillette sauve votre prochaine récolte

À peine la dernière cerise cueillie, un rituel discret décide déjà de la récolte de l’année prochaine au pied et dans la ramure de votre cerisier. Quels gestes poser maintenant sans l’épuiser ni gâcher ses futurs bourgeons ?

Quand le cerisier croule sous les fruits, on pense rarement à l’année suivante. Pourtant, ce que l’on fait juste après la dernière poignée cueillie peut transformer l’arbre en machine à cerises… ou l’épuiser pour de bon. Un vieux réflexe très répandu y est pour beaucoup.

Secouer les branches ou taper le tronc au bâton fait tomber les cerises plus vite, mais aussi les bourgeons qui devaient donner la prochaine récolte, tout en blessant l’écorce. La bonne nouvelle, c’est qu’un geste simple, à faire dès maintenant, remet votre arbre sur la bonne voie.

Ce qui se joue sur votre cerisier après la dernière cerise

Sur les rameaux de deux à trois ans se forment déjà, en plein été, les futurs bourgeons à fruits, ces petits renflements qui donneront les bouquets de fleurs au printemps. Chaque choc, chaque branche arrachée pendant la récolte ou une taille cerisier après récolte trop brutale en supprime une partie.

Un cerisier agressé consacre alors son énergie à cicatriser, au lieu de fabriquer du bois fertile. Résultat l’année suivante : moins de fleurs, plus de maladies comme la moniliose ou le chancre, des branches qui cassent. D’où l’importance d’un geste à la fois doux… et très précis.

La bonne séquence : cueillette douce et taille de fructification

Nous avons tous déjà vu quelqu’un secouer un arbre pour aller plus vite. Sur un cerisier, ce réflexe abîme l’écorce par de micro-déchirures et fait tomber les bourgeons de l’année suivante. Mieux vaut cueillir à la main, depuis un escabeau stable, en gardant le pédoncule attaché à la branche.

Une fois la récolte terminée, vient la taille de fructification, entre mi-août et l’automne, hors gel et pluie persistante. Avec un sécateur bien affûté et désinfecté, on enlève bois mort, branches cassées ou malades, rameaux qui se croisent et gourmands verticaux, sans retirer plus de 20 % du volume pour garder un centre bien aéré.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Impact sur la récolte Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce rituel post-récolte stimule le bois qui porte les bourgeons, limite les maladies et assure au cerisier des réserves dans un sol vivant. 💡 Le petit plus : Glisser une fine couche de compost sous le paillis chaque automne nourrit l’arbre en continu, sans aucun engrais chimique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Secouer le cerisier, tailler en plein hiver humide ou enlever trop de branches d’un coup affaiblit durablement l’arbre et sa fructification.

Nourrir et protéger le pied pour des cerises encore longtemps

Au sol, un vrai rituel d’automne change aussi la donne. On ramasse feuilles et fruits tombés pour limiter mouche du cerisier et champignons, puis on étale autour du tronc une couronne de compost mûr ou de fumier bien décomposé, recouverte de 5 à 10 cm de paillage organique, sans coller contre l’écorce. Si l’arbre a déjà eu des maladies, bandes engluées sur le tronc et traitement léger à la bouillie bordelaise ou à une huile horticole, sur bois nu, l’aident à passer l’hiver en pleine forme.