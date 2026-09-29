Ces vieux arbres de campagne qu'on fait disparaître cachent un patrimoine écologique vivant à sauver d'urgence

Longtemps au cœur des haies bocagères, l’arbre têtard a façonné nos campagnes et abrite aujourd’hui une biodiversité insoupçonnée. Pourquoi ce patrimoine paysan en danger revient-il au centre des projets de jardins et de communes ?

Ces silhouettes noueuses qui bordaient les chemins de campagne avaient presque disparu, emportées avec les haies et les gestes des anciens. Pourtant, derrière chaque tronc creux à la tête boursouflée se cache un véritable trésor de campagne : l’arbre têtard, aussi appelé trogne.

Pilier discret des haies bocagères, il a longtemps chauffé les fours, nourri le bétail et abrité mille petites vies sauvages. Aujourd’hui, alors que ce savoir-faire paysan s’est effacé, cet arbre pas comme les autres réapparaît comme un patrimoine écologique et culturel à sauvegarder… et auquel chacun peut redonner une place.

Arbre têtard, une silhouette paysanne façonnée par la main de l’homme

Un arbre têtard n’est pas une espèce, mais une façon de conduire un arbre. Le principe est simple : on coupe le jeune tronc à hauteur d’homme, entre 1,50 et 2 m, puis on revient tous les 5 à 10 ans recouper les rejets au même endroit. Les bourrelets de cicatrisation s’accumulent et forment cette tête massive d’où jaillissent de longues branches.

Loin d’être une mutilation, cette taille régulière rajeunit sans cesse la partie haute, tandis que les racines, bien installées, continuent de nourrir l’ensemble. Résultat : certains têtards ont vécu plusieurs siècles. Les paysans y trouvaient du bois de chauffage, des piquets, du fourrage de secours, du saule pour la vannerie… un véritable “arbre à tout faire”.

Un génie agricole devenu refuge à biodiversité… mais en grand danger

Avec le temps et les champignons, le cœur du tronc se creuse et se remplit d’un humus particulier, autrefois appelé « le sang de la trogne » (Wikipédia). Selon les chercheurs, ces cavités se forment deux à quatre fois plus vite que sur un arbre non taillé et accueillent chouette chevêche, mésanges, chauves-souris, fouines, écureuils, mais aussi des insectes menacés comme le scarabée pique-prune ou le lucane cerf-volant. En alignement, les trognes deviennent des corridors biologiques, participent à la trame verte, adoucissent le vent et stockent du carbone.

Nous avons tous déjà croisé un vieux saule fendu en bord de rivière. Souvent, ce n’est pas l’âge qui l’a condamné, mais l’oubli. Après le remembrement et la mécanisation, des milliers de têtards ont été arrachés et, pour ceux qui restaient, la taille a cessé : les branches sont devenues trop lourdes, ont ouvert le tronc creux. Pire encore, des coupes « à blanc » en une seule fois ont fait mourir des arbres que l’on prenait pour des arbres mutilés plutôt que pour des monuments vivants.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Biodiversité Très forte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le recépage à hauteur d’homme, répété tous les 5 à 10 ans, stimule des rejets vigoureux sur un système racinaire déjà en place. Les coupes successives creusent peu à peu le cœur du tronc, où se forme un humus humide et riche qui devient un microcosme idéal pour une faune et une flore variées. 💡 Le petit plus : sur un saule, les branches coupées peuvent être piquées en terre humide pour créer de nouvelles trognes et reconstituer une haie bocagère à moindre coût. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : relancer brutalement la taille d’un vieux têtard abandonné en coupant toutes les grosses branches d’un seul coup ou en étêtant trop bas, au risque de fendre le tronc creux et de faire dépérir l’arbre.

Comment, concrètement, sauvegarder les arbres têtards aujourd’hui ?

La première étape consiste à repérer les vieux têtards autour de chez soi et à demander qu’ils soient conservés lors d’élagages ou de travaux de voirie. Sur sa parcelle, on fait reprendre la taille en douceur, sur plusieurs hivers, idéalement avec un professionnel formé. Pour créer une trogne, on plante un jeune saule, frêne, charme ou chêne, puis on l’étête en hiver vers 1,80 m et on le recèpe régulièrement, en travaillant en sécurité.

Ce patrimoine vivant se protège aussi collectivement : le Centre européen des trognes, à Boursay (Loir-et-Cher), propose un “chemin des trognes”, des formations et des idées d’animations. Dans une cour d’école, « une mini-trogne se fait vecteur de socialisation, de créativité, et « leçon de choses » » (Wikipédia). Et pour aller plus loin, quelques gestes simples peuvent tout changer :

parler de la valeur des trognes à sa mairie ou à son association de riverains ;

intégrer des arbres têtards dans les projets de haies bocagères ou de mares ;

ou de mares ; participer à une sortie nature dédiée aux trognes et transmettre ce regard aux enfants.