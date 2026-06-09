Si votre compost sent l'œuf pourri, ce matériau en terre cuite peut tout sauver en 3 semaines

Au début de l’été, mon composteur s’est changé en marécage pestilentiel malgré tous mes efforts. Jusqu’au jour où un voisin m’a parlé de tuiles cassées au fond du bac.

Au début de l’été, beaucoup de composteurs se transforment en cauchemar : couvercle soulevé, une boue tiède remonte, avec cette odeur d’œuf pourri qui coupe l’envie de jardiner. On surveille pourtant les apports, on brasse de temps en temps, et malgré tout le bac ressemble à un marécage fermé.

C’est exactement ce qui s’est produit avant qu’un voisin ne souffle un vieux truc de paysan : glisser des tuiles cassées dans le compost. Trois semaines plus tard, la masse collante avait laissé place à un terreau noir qui sentait le sous-bois. Focus sur cette astuce simple qui rattrape un compost détrempé sans produits du commerce.

Quand le compost tourne à la boue : les signes que tout va mal

Nous avons tous déjà ouvert le bac en retenant notre souffle : jus brun qui suinte, nuées de moucherons, vapeur chaude et odeur d’égout. La matière forme une purée compacte, les vers ont disparu et le fond du composteur devient une dalle collante impossible à aérer. Ce tableau typique signale un compost détrempé et asphyxié.

La cause est simple : trop d’eau, pas assez d’air. Restes de melons, pastèques, tomates abîmées, tontes de gazon fraîches… ces déchets très juteux se tassent, écrasent le bas du tas et chassent l’oxygène. La décomposition bascule alors en fermentation anaérobie, avec des bactéries qui produisent gaz soufrés et mauvaises odeurs au lieu d’un terreau sain.

Pourquoi des tuiles cassées changent tout au fond du composteur

Posés à même la terre, des morceaux de terre cuite créent un véritable plancher technique. Leurs formes galbées s’emboîtent mal et laissent des poches d’air permanentes, comme un réseau de petites cheminées qui fait circuler l’oxygène depuis la base. En parallèle, l’argile cuite agit comme une éponge minérale : elle boit l’excès de jus des fruits et des tontes, puis le restitue doucement quand le tas sèche. Comme le résume Pause Maison, « des morceaux de tuiles en terre cuite disposés au fond du composteur aèrent la base, absorbent l’excès d’humidité et neutralisent les odeurs de fermentation en été ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de rattrapage ≈ 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les tuiles en terre cuite forment une couche drainante et aérée qui équilibre l’eau, l’air et la vie dans le compost. 💡 Le petit plus : ajouter quelques branchages secs sur les tuiles pour renforcer le drainage et multiplier les refuges à vers. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser les tuiles sur une dalle étanche ou les réduire en poussière, ce qui bloque l’air et fait stagner l’eau.

Installer les tuiles et garder un compost sain tout l’été

Pour copier ce vieux réflexe de paysan, il suffit de récupérer des tuiles en terre cuite brutes, propres, sans vernis ni peinture (éviter aussi les modèles en béton ou anciens matériaux contenant de l’amiante). On les casse en morceaux d’environ 5 à 10 cm et on prépare le fond du bac ainsi :

étaler un lit de 15 cm de tuiles, directement sur la terre ;

ajouter une fine couche de branchages secs par-dessus ;

remettre le compost en alternant déchets humides et matières brunes.

Les tuiles restent en place comme base permanente, le compost mûr se prélève par le haut ou en tamisant. Trois semaines après cette mise en scène minérale, la boue compacte a laissé place à un terreau brun, grumeleux, vivant, et l’odeur de sous-bois a remplacé les relents d’égout. Un geste simple, zéro euro, pour un compost enfin stable tout l’été.