Je rentrais trop tard pour cuisiner : ce curry japonais rapide et léger m’a fait dire adieu aux surgelés
Un retour tardif, un plat surgelé prêt à enfourner… et, en 30 minutes, un curry japonais rapide et léger qui change la fin de journée. Comment ce bol fumant a remplacé définitivement les repas réchauffés du soir ?
L’odeur arrive avant la première bouchée : un parfum rond d’épices douces, de poulet qui grésille et de sauce au curry nappante, sans lourdeur. Dans la poêle, la peau craque, le lait de coco light se mêle au Golden Curry ; on sait déjà que le bol va faire oublier la fatigue.
Ce soir-là, on rentre tard, l’appétit en berne devant un plat surgelé prêt à être enfourné. En regardant le frigo, quelques hauts de cuisse, un paquet de Golden Curry et une brique de lait de coco suffisent. Trente minutes plus tard, ce curry japonais rapide et léger remplace définitivement les plats réchauffés.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de hauts de cuisse de poulet, sel, poivre + mélange d’épices (curry, paprika, ail en poudre, curcuma)
- ✅ 2 cubes de Golden Curry japonais (36 à 40 g) + 10 g de sauce soja salée
- ✅ 200 ml de lait de coco light + 50 à 100 ml d’eau pour ajuster la sauce
- ✅ 120 g de riz (japonais, basmati ou thaï) + carotte, petits pois ou épinards, sésame, oignons frits, citron vert
Le soir où l’on a lâché les surgelés pour un curry japonais rapide et léger
On connaît ce scénario : boîte en carton, micro-ondes, texture fade. Pourtant, avec trois produits clefs – hauts de cuisse, lait de coco light, cubes de Golden Curry – on tient un vrai dîner du soir, réconfortant mais digeste.
Le curry japonais au poulet a cette douceur rassurante, moins piquante qu’un curry indien. Ici, la graisse de la peau remplace l’huile ; le lait de coco allégé évite l’effet “brique dans l’estomac”. C’est généreux, mais plus léger qu’un plat tout prêt bien gras.
Pas à pas : le curry japonais poulet & lait de coco light, version du soir pressé
La clé, c’est l’organisation. On assaisonne rapidement le poulet, on démarre dans une poêle froide pour une peau croustillante, puis on profite des sucs pour monter une sauce minute. Pendant ce temps, le riz cuit tranquillement à côté.
Le résultat tient au feu doux : la sauce doit juste frémir pour rester lisse. On ajoute les petits pois ou les épinards à la fin, comme pour un wok, afin de garder une belle couleur verte et une texture encore fraîche.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger les épices, saler, poivrer, enrober les hauts de cuisse de poulet ; rincer le riz et lancer sa cuisson.
- Technique : Poser le poulet côté peau dans une poêle froide, sans huile ; chauffer à feu moyen jusqu’à peau bien dorée, retourner, finir la cuisson, réserver.
- Cuisson : Dans la même poêle, faire revenir oignon et carotte dans la graisse, ajouter sauce soja, eau, cubes de Golden Curry puis lait de coco light ; laisser fondre à feu doux.
- Finition : Ajouter petits pois ou épinards, rectifier la texture avec un peu d’eau, couper le poulet en lamelles, servir sur le riz, napper de sauce, sésame, oignons frits et citron vert.
Variantes, organisation et restes : dire adieu aux plats réchauffés
On peut remplacer le poulet par du tofu ferme doré, du cabillaud ou de la dorade, toujours avec la même base de curry japonais rapide et léger. Un peu de crème végétale neutre donnera une sauce plus onctueuse, sans l’alourdir.
Le soir, on gagne du temps en doublant les quantités de sauce pour la congeler en portions. Le poulet se garde une nuit au frais ; on le réchauffe à part pour préserver le croustillant. Il suffit alors d’un riz vapeur, de quelques légumes et d’un bol fumant pour ne plus avoir envie d’ouvrir le congélateur.
En bref
- 🍽️ Un soir de semaine, en rentrant tard, un fond de frigo se transforme en bol réconfortant grâce à un curry japonais rapide et léger.
- 🔥 Une méthode express associe hauts de cuisse, Golden Curry et lait de coco light pour un curry japonais au poulet prêt en 30 minutes.
- 🥢 Astuces d’organisation, variantes tofu ou poisson et sauce à préparer d’avance esquissent une routine du soir où les surgelés deviennent vite inutiles.
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