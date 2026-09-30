Ces cookies chocolat blanc-noisettes : ce geste interdit qui les rend secs au lieu ultra fondants au goûter

Envie de cookies chocolat blanc noisettes vraiment fondants pour le goûter à la maison ? Quelques réglages précis suffisent à changer complètement la texture et le croquant.

Beurre chaud, sucre qui caramélise, noisettes grillées : en quelques minutes, la cuisine se remplit d’un parfum de goûter réconfortant. Sur la plaque, les cookies gonflent, parsemés de chocolat blanc déjà brillant.

Entre chocolat blanc fondant et noisettes croquantes, la bouchée alterne moelleux et croustillant. Le bon équilibre se joue pourtant à quelques détails ; avec deux ou trois gestes précis, ces cookies transforment le goûter en moment de pure gourmandise.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 125 g de beurre doux mou, 100 g de cassonade, 50 g de sucre en poudre, 1 œuf, 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ 220 g de farine de blé (T45 ou T55), 1 c. à café rase de levure chimique, 1 pincée de sel fin

✅ 150 g de chocolat blanc pâtissier, coupé en pépites irrégulières

✅ 100 g de noisettes décortiquées, entières, + fleur de sel, glace vanille et sucre glace en option

Pourquoi vos cookies chocolat blanc noisettes ne sont jamais assez fondants

On sort parfois du four des cookies maison faciles, plats et secs, avec des noisettes quasi invisibles. Souvent, la pâte n’a pas reposé au froid et les biscuits restent dedans jusqu’à ce qu’ils paraissent déjà fermes.

Pour des cookies moelleux et épais, il faut une pâte à cookies épaisse, riche en cassonade. Le mélange cassonade / sucre blanc garde l’humidité tout en dorant les bords ; les noisettes torréfiées, ajoutées refroidies, restent bien croquantes.

Recette pas à pas : cookies chocolat blanc noisettes au cœur fondant

On torréfie d’abord les noisettes à 180 °C quelques minutes, puis on les concasse grossièrement avec le chocolat blanc pâtissier coupé en pépites. Beurre pommade, cassonade et sucre sont fouettés, avant d’ajouter œuf, vanille, puis farine, levure chimique et sel pour obtenir une pâte dense. Un repos de 30 minutes au frais limite l’étalement et assure un centre bien fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Torréfier les noisettes 5 à 8 min à 180 °C, laisser refroidir puis les concasser ; couper le chocolat blanc. Technique : Fouetter beurre mou, cassonade et sucre jusqu’à texture crémeuse ; ajouter œuf, vanille, puis farine, levure et sel, sans trop travailler. Cuisson : Mélanger rapidement chocolat blanc et noisettes, former des boules, les déposer espacées sur une plaque chemisée, aplatir légèrement. Finition : Cuire 10 à 12 min à 180 °C, bords dorés et centre tendre ; laisser 5 min sur la plaque, puis sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget estimé ≈5 € 🔍 Le secret de l’expert Cassonade et sucre blanc gardent la pâte humide ; le repos au froid limite l’étalement et préserve un cœur vraiment fondant. ✨ Le twist gourmand : Servir les cookies encore tièdes avec une boule de glace vanille et une pointe de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de trop cuire ; si les cookies sont déjà fermes dans le four, ils sécheront en refroidissant et perdront leur fondant.

Conservation, congélation et réchauffage des cookies

Une boîte hermétique garde ces cookies trois jours ; pour retrouver un chocolat blanc fondant, un bref passage au micro-ondes suffit.