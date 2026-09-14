Hortensias : ce geste que vous faites encore en septembre détruit toute la floraison de l’été prochain

Partout dans les jardins français, des jardiniers s’apprêtent à tailler l’hortensia en septembre, alors que les pépiniéristes ont rangé le sécateur. Que savent-ils sur ces bourgeons cachés qui décident des fleurs de l’été prochain ?

Ce week-end, le sécateur vous démange : les boules d’hortensias ont bruni, le massif semble défraîchi et l’envie de « tout nettoyer » avant l’automne est forte. Pourtant, dans les pépinières, on ne touche plus aux hortensias à grosses têtes en septembre, car ce petit coup de propre peut coûter toutes les fleurs de l’été prochain.

Car ces arbustes fétiches des jardins, en particulier l’hortensia macrophylla, cachent déjà la floraison suivante dans leurs tiges de fin d’été. Tailler l’hortensia en septembre revient souvent à sectionner des bourgeons invisibles mais bien formés. Comprendre ce détail change tout : on sait alors quoi faire, et surtout quoi éviter, pour garder des massifs en fleurs.

Ce que les pépiniéristes ont compris sur la taille des hortensias

Dans de nombreux jardins, macrophylla et serrata dominent. Ils fleurissent sur le bois de l’année précédente : dès la fin de l’été, les boutons se forment sur les tiges déjà fleuries, juste sous la boule fanée. En rabattant tout en automne ou au début du printemps, on enlève donc, sans le voir, la floraison suivante.

Ces têtes brunes que l’on trouve « moches » jouent aussi les coupe‑vents : elles abritent les bourgeons du froid. Les pépiniéristes les gardent l’hiver puis, en fin d’hiver, coupent la fleur sèche juste au‑dessus de la première paire de bourgeons. Comme le résume jardinpaysagiste.fr, « Le bourgeon guide le sécateur, pas le calendrier ».

Septembre : ce qu’on peut faire… et ce qu’on doit absolument éviter

Nous avons tous déjà raccourci nos hortensias « pour faire propre », en coupant large et bien bas. Sur macrophylla, serrata, hortensia grimpant ou à feuilles de chêne, ce réflexe en septembre supprime les bourgeons floraux et affaiblit la plante. Un sécateur mal affûté écrase les tissus et favorise les champignons.

En début d’automne, on se limite aux gestes sans risque : enlever le bois mort, couper les tiges cassées, aérer légèrement le centre de la touffe, marcotter une tige basse, surveiller l’arrosage surtout en pot. Les grosses fleurs fanées restent en place jusqu’à la fin de l’hiver sur tous les hortensias qui fleurissent sur vieux bois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée jusqu’à 90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’elle suit la biologie de l’hortensia : les boutons se forment sur le bois de l’année précédente. En ne coupant qu’en fin d’hiver, juste au-dessus de la première paire de gros bourgeons, on préserve presque tout le capital floral. 💡 Le petit plus : Pour quelques bouquets secs, couper seulement quelques tiges abritées du vent, en laissant partout ailleurs les fleurs fanées protéger les bourgeons. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre en septembre un hortensia à grosses boules sous la première paire de bourgeons : vous supprimez la floraison de l’été suivant et exposez les tiges au gel.

La vraie bonne période pour tailler vos hortensias

La vraie taille se fait en fin d’hiver, une fois les fortes gelées passées : fin février dans les régions douces, plutôt mars‑avril ailleurs. Sur macrophylla et serrata, on descend de la fleur sèche jusqu’à la première paire de gros bourgeons, puis on coupe juste au‑dessus, en biais, avec un outil propre. Les hortensias sur bois de l’année, comme l’Hydrangea paniculata ou l’Hydrangea arborescens, acceptent alors un rabattage plus franc. Les variétés remontantes restent souples, mais, en septembre, mieux vaut se contenter de nettoyer le bois mort.