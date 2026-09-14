Lavande : cette taille de mi-septembre que tout le monde fait encore vous oblige à tout racheter au printemps

En France, des milliers de jardiniers passent le taille-haie sur leur lavande à la mi-septembre, convaincus de bien faire. Au printemps, bordure trouée, budget envolé… et une cause souvent ignorée.

À la mi-septembre, quand les épis bleus se fanent, beaucoup sortent le taille-haie et passent une seule fois sur toute la bordure de lavande pour “faire propre”. En un quart d’heure, les coussins sont nets, bien dessinés, l’allée retrouve son air de magazine déco.

Le vrai choc arrive au printemps suivant : des touffes qui ne repartent pas, des branches grises figées, des trous dans la bordure et un passage obligé par la jardinerie pour tout remplacer. Si cette manière de rabattre sa lavande coûte si cher, c’est à cause d’une particularité méconnue de la plante.

Pourquoi le taille-haie de mi-septembre condamne votre lavande

La lavande vraie (Lavandula angustifolia) est un sous-arbrisseau : en bas, un vieux bois gris et dur, en haut, une couronne de tiges vertes et souples. Sur ce bois gris, il n’y a tout simplement plus de bourgeons prêts à repartir. Comme le rappelle masculin.com, “La lavande n’a aucun bourgeon dormant sur son vieux bois et ne redémarre pas après une coupe trop profonde”.

Avec un taille-haie, la coupe est uniforme… mais aveugle. Sur les pieds un peu plus âgés ou un peu plus bas, la lame descend dans le bois nu. La partie coupée ne reverdit jamais, sèche sur pied, puis tout le plant finit par mourir. Répété sur toute une allée, ce geste suffit à transformer, au printemps, une bordure de parfum en rangée de squelettes à arracher.

Le bon moment pour rabattre sa lavande (et jusqu’où couper)

Les guides de la SNHF conseillent d’éviter les grosses tailles à l’automne, quand le froid et l’humidité ralentissent la cicatrisation. Pour la lavande, la bonne fenêtre se situe juste après la floraison, de fin juillet à fin août, éventuellement tout début septembre dans les régions douces. Plus tard, les coupes déclenchent des petites repousses fragiles qui risquent de geler.

Le bon geste est précis. On travaille au sécateur ou à la cisaille, jamais au taille-haie. On commence par couper les épis défleuris, puis on raccourcit les pousses de l’année d’environ un tiers, en restant strictement dans la partie verte. Comme le résume masculin.com, “La taille doit toujours rester dans la partie feuillée verte, jamais dans le bois nu ou gris”. Et ce rituel se répète chaque année.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée jusqu’à 100 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Tailler juste après floraison, au-dessus du bois vert, conserve les bourgeons actifs, limite les blessures avant l’hiver et maintient des coussins denses pendant des années. 💡 Le petit plus : poser la main sur la tige pour sentir la limite entre bois dur gris et zone souple verte avant de placer le sécateur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : raser toute la bordure au taille-haie à la mi-septembre, en descendant dans le bois gris sur les vieux pieds.

Que faire d’une lavande déjà ouverte ou qui dépérit

Nous avons tous déjà vu un pied creusé au milieu, posé sur une charpente de bois sec. Dans ce cas, une taille sévère ne fera pas de miracle : le centre est trop âgé pour repartir. En revanche, les tiges encore souples sur le pourtour peuvent servir à marcotter ou bouturer et reconstituer la bordure sans tout racheter.

Dernier point clé souvent oublié : un sol lourd et humide, un paillage de copeaux contre le collet et des arrosages répétés en été tuent la lavande bien plus sûrement qu’un coup de sécateur maladroit. En terrain argileux, mieux vaut alléger avec des graviers, pailler avec de la pouzzolane et laisser ensuite la plante vivre presque sans eau ; la bordure gardera alors longtemps son allure de petit nuage parfumé.