Cette erreur de taille que font tous les jardiniers laisse la haie nue à la base… et parfois, il est déjà trop tard

Taillée au cordeau chaque fin d’hiver, ma haie de thuyas se mettait à montrer ses troncs nus. Jusqu’au jour où un paysagiste m’a expliqué ce dégarnissement du bas.

Chaque fin d’hiver, la scène s’est répétée : taille‑haie à la main, mur végétal parfaitement droit en ligne de mire, épaules en feu au bout d’une heure. La haie avait l’air nette… jusqu’au jour où le bas a jauni, laissant apparaître des troncs comme surélevés.

Pause Maison (Ouest‑France) résume ce piège courant en une phrase glaçante : « Pendant des années, j’ai taillé ma haie de thuyas au cordeau, parois parfaitement verticales, angles droits nets. » Résultat classique d’une **haie qui se dégarnit à la base**… parfois sans retour possible sur certains conifères.

Quand la haie taillée au cordeau commence à prendre des « jambes »

Une haie coupée comme un mur d’immeuble projette son propre ombre. Le sommet, plus vigoureux, s’est élargi et a caché la lumière aux branches basses. Privées de soleil, elles ont jauni puis séché : la plante a sacrifié ce feuillage devenu inutile.

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas l’âge qui a fait tomber les feuilles du bas, mais ce manque de lumière répété. Sur les conifères comme le **thuya** ou le cyprès de Leyland, le bois brun ne produit plus de nouveaux bourgeons : une fois la base nue, la « jupe » ne se recompose plus.

Le geste des paysagistes : une haie en trapèze, plus large en bas

Les horticulteurs rappellent que la haie doit « donner le fruit », expliquait marie france : légèrement plus large à la base qu’au sommet. Les pros parlent de **haie en trapèze** ou en A, avec une base d’environ 20 % plus large. Pour 1 m en haut, comptez 1,20 m au sol.

Concrètement, ils ont planté des piquets aux extrémités, tendu un cordeau en légère pente, puis ont taillé les flancs du bas vers le haut, taille‑haie incliné vers l’intérieur, bras fléchis, en faisant pivoter le buste. Le dessus a été terminé à l’horizontale, guidé lui aussi par un cordeau, pour une coupe régulière et jusqu’à 50 % de temps gagné.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Avec une base plus large, la lumière atteint enfin les branches basses ; la haie reste dense du sol à la cime et l’on ne taille presque plus de vieux bois dur. 💡 Le petit plus : tracer l’inclinaison avec des piquets et un cordeau évite les vagues et garantit une pente régulière sur toute la longueur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler la haie au carré, flancs verticaux ou plus larges en haut qu’en bas : la base se dégarnit et les conifères ne reverdiront pas sur le bois brun.

Rattraper (ou pas) une haie déjà dégarnie à la base

Selon l’essence, la marche arrière n’a pas été la même. Les feuillus comme troène, charme ou hêtre ont accepté un recépage sévère à 30–40 cm du sol en fin d’hiver, puis une reconstruction progressive en trapèze grâce aux nouvelles pousses bien orientées.

Pour les conifères, la marge est restée mince : réduction de l’épaisseur par tiers sur deux ou trois ans, parfois remplacement de certains sujets. La taille de structure s’effectue entre fin février et tout début mars, en évitant les coupes fortes du 15 mars au 31 juillet pour respecter la nidification. Avec lames affûtées, désinfectées à l’alcool à 70°, un peu de compost au pied et cette nouvelle silhouette, deux tailles légères par an suffisent pour oublier la **haie qui se dégarnit à la base**.