Je vidais mes gouttières bouchées par le chêne du voisin chaque automne : c'est un agent de la mairie venu mesurer qui a tout tranché

Chaque automne, un propriétaire voyait sa maison noyée sous les feuilles du chêne du voisin, entre gouttières bouchées et tensions larvées. Quand la mairie s’en est mêlée, le litige banal de jardin a pris une tournure bien plus officielle.

Chaque automne, même scène au jardin : échelle bancale contre la façade, seau accroché à la gouttière et paquets de feuilles de chêne mêlées de glands à la pelle. Pendant que la pluie ruisselle, les chéneaux débordent et inondent terrasse, massifs et façade. Le plus rageant, quand tout vient du grand chêne planté juste derrière la clôture, côté voisin.

Beaucoup se sont tus pendant des années, préférant vider leurs gouttières bouchées plutôt que risquer une dispute de voisinage. Pourtant, le Code civil encadre précisément ces situations et, le jour où la mairie a posé officiellement son mètre au pied du tronc, le rapport de force a changé du tout au tout.

Quand le chêne du voisin transforme chaque automne en corvée

Un chêne adulte projette loin ses feuilles coriaces et ses glands lourds. Résultat : chéneaux « entièrement remplies et obstruées », descentes d’eau saturées, traces noires sur l’enduit, mousses sur la toiture et dalles de terrasse qui verdoient. Sans parler des risques de chute quand on grimpe à l’échelle avec le nettoyeur haute pression.

Les juges ont reconnu que ces désagréments dépassent parfois les simples inconvénients du voisinage. À Lyon, en 2026, des propriétaires ont obtenu l’élagage de treize chênes surplombant leur toit et le remboursement de 1 350 € de débouchage de gouttières réalisés plusieurs fois par an, plus une indemnité pour trouble anormal de voisinage au sens de l’article 1253 du Code civil.

Ce que dit vraiment la loi quand l’arbre du voisin bouche vos gouttières

Premier réflexe : regarder où se trouve ce chêne par rapport à la clôture. L’article 671 impose qu’un arbre de plus de deux mètres de haut soit planté à au moins deux mètres de la limite séparative ; en dessous, la distance minimale tombe à cinquante centimètres. Si cette règle n’est pas respectée, l’article 672 permet de demander au voisin l’arrachage ou la réduction de l’arbre à deux mètres de hauteur, sauf si l’arbre dépasse cette taille depuis plus de trente ans ou si le règlement local prévoit autre chose.

Mais même sans jouer sur la distance, l’article 673 offre un droit puissant : exiger la coupe des branches qui avancent au-dessus de votre terrain, et ce droit est imprescriptible. Attention toutefois aux faux pas : nous avons tous déjà eu envie de tendre le mètre par-dessus la clôture ou de couper nous-mêmes les branches gênantes. Or des tribunaux ont rejeté ce type de mesure sauvage, assimilée à une intrusion. Mieux vaut passer par des relevés réguliers (géomètre, commissaire de justice) et par la mairie, qui vérifie le plan local d’urbanisme, signale les arbres éventuellement protégés et oriente vers un conciliateur de justice avant tout procès.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné Corvées réduites 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que l’on remplace les nettoyages à répétition par une démarche structurée : preuves des gouttières bouchées, rappel des articles 671, 672, 673 et 1253 du Code civil, puis appui d’acteurs officiels comme la mairie et le conciliateur. Le voisin comprend que la situation est encadrée juridiquement et qu’il vaut mieux élaguer ou mettre l’arbre en conformité que laisser le conflit s’envenimer. 💡 Le petit plus : demander à la mairie de vérifier aussi le plan local d’urbanisme : si aucun texte ne protège le chêne, votre demande d’élagage ou de réduction aura d’autant plus de poids. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mesurer ou intervenir chez le voisin sans accord, ou faire couper vous-même le tronc et les grosses branches : vous vous exposez à une action pour dégradation et votre dossier perd toute crédibilité.

Appeler la mairie pour faire bouger les lignes, puis bétonner son dossier

Dans de nombreux dossiers, tout s’est joué le jour où un agent du service urbanisme a fait le tour du jardin avec son carnet et son télémètre. La distance réelle entre le tronc et la clôture est relevée, les branches qui dépassent sont notées, le PLU est consulté. Face à ce regard extérieur, le voisin qui minimisait jusque-là comprend que la loi n’est plus abstraite et accepte beaucoup plus volontiers un élagage sérieux, voire une réduction du chêne.

Pour sortir vraiment de la corvée des gouttières bouchées par l’arbre du voisin, rien ne vaut une méthode claire :

photographier régulièrement les gouttières pleines et les débordements, après la pluie ;

garder toutes les factures de débouchage ou de nettoyage de toiture ;

parler calmement au voisin, images à l’appui, en proposant un élagage régulier ;

prendre rendez-vous en mairie pour vérifier PLU et protections éventuelles ;

si rien ne bouge, envoyer une lettre recommandée en citant les articles 671, 672 et 673 ;

en dernier recours, saisir le tribunal judiciaire avec ce dossier complet : les juges ordonnent aujourd’hui élagage sous astreinte et remboursements quand la preuve est solide.