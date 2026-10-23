Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : planter un pyracantha en octobre nourrit bien plus d'oiseaux que les mangeoires

En octobre, quand le jardin pâlit, quelques arbustes à baies rouges se couvrent de perles flamboyantes et attirent merles et mésanges affamés. Comment les choisir pour colorer vos massifs et nourrir les oiseaux tout l’hiver sans remplir une mangeoire ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Pyracantha coccinea 🌸 Nom courant Buisson ardent (pyracantha) 📏 Dimensions 2 à 4 m de haut x 2 à 3 m de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Persistant, vert foncé, rameaux épineux

En octobre, quand le jardin se dénude et que la pelouse pâlit, certains arbustes se couvrent soudain de petites perles rouge vif. Un merle y a déjà trouvé refuge, suivi d’une mésange qui picore quelques fruits avant de disparaître dans les branches serrées.

Ces arbustes à baies rouges – pyracantha, sorbier des oiseleurs, cotonéaster… – ont transformé plus d’un jardin silencieux en vrai décor de carte postale, bruissant de merles et de rougegorges. Comment les choisir pour qu’ils flambent en octobre et deviennent le garde-manger favori des oiseaux du quartier ?

Pourquoi ces arbustes à baies rouges sont précieux en octobre

À l’automne, les insectes se font rares et les oiseaux ont besoin de carburant pour affronter le froid ou préparer une migration. Les spécialistes de la biodiversité, cités par Maison et Travaux, rappellent qu’un jardin à oiseaux doit offrir insectes, fruits et graines, abris touffus et un peu de nectar tout au long de l’année.

Les arbustes à baies cochent presque toutes ces cases. Le jardinier Pim Dickson résume, au média DevonLive : « Oubliez les mangeoires coûteuses pour les oiseaux qui doivent être constamment remplies. La façon la plus intelligente de nourrir les oiseaux du jardin est de cultiver des plantes qui font le travail pour vous. Les arbustes qui produisent des baies comme l’aubépine, le houx et la viorne sont comme des restaurants à volonté pour les oiseaux affamés pendant les mois les plus froids ». Difficile de mieux dire.

Composer une haie champêtre nourricière sans se tromper

Nous avons tous déjà craqué pour un arbuste spectaculaire… avant de découvrir qu’il détestait notre sol ou notre ombre. Pour une vraie haie champêtre nourricière, on peut mixer l’aubépine (Crataegus monogyna) et l’églantier (Rosa canina) pour la structure, un pyracantha ou un cotonéaster pour le rouge éclatant, une viorne obier (Viburnum opulus) ou un sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) pour les grappes translucides.

En terrain frais et ensoleillé : viorne obier, sorbier, épine-vinette (Berberis vulgaris).

En sol pauvre ou calcaire : aubépine, églantier, pyracantha, symphorine rouge (Symphoricarpos orbiculatus).

Pour les petits jardins : cotonéaster bas et pyracantha compact, faciles à palisser contre un mur.

Avec enfants : garder à distance les baies toxiques du houx (Ilex aquifolium) et du pyracantha, privilégier cynorhodons d’églantier et baies bien mûres d’épine-vinette, comestibles une fois cuisinées.

Planter dès maintenant pour un jardin vivant tout l’hiver

Dès novembre et jusqu’en mars, ces arbustes se sont parfaitement installés en racines nues ou en motte. On choisit un emplacement plutôt ensoleillé, au sol bien drainé, on creuse large, on réhydrate la motte, puis on paille généreusement. La taille s’est faite en fin d’hiver précédent pour laisser les baies d’automne à disposition des oiseaux le plus longtemps possible.

Pour que ce jardin reste vivant, quelques gestes changent tout : limiter les pesticides, laisser un coin un peu fouillis avec feuilles mortes et branches basses, installer un point d’eau peu profond, tailler léger. Pim Dickson, cité par Maison et Travaux, conseille : « Si vous avez des fleurs qui ne sont plus à leur meilleur, laissez-les en place ». Tournesols, échinacées ou alliums montés en graines complètent alors le menu, et les mésanges reviennent chanter juste sous vos fenêtres.