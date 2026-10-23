Ces faux steaks hachés au poulet font aimer les légumes aux enfants : à tester ce soir, la poêle revient vide

Ce soir, vos galettes de poulet aux légumes auront le look des steaks hachés du commerce et feront manger des légumes aux enfants sans débat. Quelle astuce rend la poêle toujours vide ?

On dirait des steaks hachés du commerce, mais ils sont au poulet et remplis de légumes : quand on en fait, la poêle revient toujours vide

Dans la poêle, ces galettes rondes, bien régulières, prennent une croûte dorée qui crépite doucement. On dirait de vrais steaks hachés du commerce, avec cette odeur de grillé réconfortante et la petite fumée qui ouvre l’appétit avant même d’avoir mis la table.

À la première bouchée, le cœur est juteux, presque fondant, avec de minuscules éclats de carotte et de maïs qui croquent à peine. Les enfants croient manger un burger, alors qu’on leur sert un steak haché de poulet aux légumes, prêt en moins de 30 minutes. Envie de tenter ces galettes qui font disparaître les légumes sans discussion ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 650 à 700 g de hauts de cuisses de poulet désossés, sans peau (4 personnes)

✅ 1 carotte, 3 oignons nouveaux, 80 g de maïs doux, piment ou poivron doux finement haché

✅ 1 œuf, 2 c. à s. de Maïzena (16 à 20 g), 1 c. à s. de sauce d’huître, 1 c. à s. de sauce soja, poivre noir, huile neutre

✅ 30 ml de sauce soja, 30 ml de vinaigre de riz, 15 ml d’huile de sésame, piment et 1 c. à c. de graines de sésame

Pourquoi ces faux steaks hachés de poulet font disparaître les légumes sans discussion

Visuellement, ces galettes de poulet aux légumes cochent tous les codes du steak haché de fast-food : rondes, régulières, bien marquées par la poêle. Pourtant, à l’intérieur, le haché de poulet moelleux cache carotte, maïs et oignons nouveaux coupés très fin. Ils se fondent dans la farce, apportent couleur et croquant, sans jamais dominer.

La sauce d’huître et la sauce soja donnent un goût umami qui rappelle les chaînes de burgers, en bien plus propre. Résultat : des steaks hachés de poulet maison que les enfants adoptent tout de suite, surtout quand on les sert dans un petit pain ou avec du riz jasmin fumant.

Recette pas à pas : les “steaks” de poulet qui ne sèchent jamais

La clé, c’est le choix des hauts de cuisses de poulet, plus savoureux que le blanc, et un hachage irrégulier qui garde des petits morceaux juteux. L’œuf et la Maïzena transforment le tout en farce homogène et légèrement collante, facile à façonner. La cuisson se fait à feu moyen, 4 à 5 minutes de chaque côté, pour une croûte dorée par la réaction de Maillard et un cœur bien tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la carotte en tout petits dés, émincer oignons nouveaux et piment ou poivron, égoutter le maïs. Technique : Mixer les hauts de cuisses par impulsions pour un haché irrégulier, puis mélanger avec légumes, œuf, sauces, Maïzena et poivre jusqu’à obtenir une farce collante ; former des galettes. Cuisson : Chauffer un filet d’huile dans une poêle antiadhésive, cuire chaque galette 4 à 5 minutes par face à feu moyen sans surcharger la poêle. Finition : Mélanger 30 ml de sauce soja, 30 ml de vinaigre de riz, 15 ml d’huile de sésame, piment et graines de sésame, puis servir la sauce à part avec les galettes bien chaudes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Les hauts de cuisses, un peu plus gras, restent juteux. Le haché irrégulier, lié par l’œuf et la Maïzena, piège les sucs, tandis que la cuisson à feu moyen déclenche une belle réaction de Maillard sans dessécher le poulet. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, napper les galettes d’un mélange sauce soja + miel façon yakitori, ou les servir en burger avec salade croquante et sauce yaourt-citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer le poulet jusqu’à une purée lisse puis cuire à feu trop fort ; on obtient des galettes sèches et élastiques, loin du moelleux attendu.

Variantes, accompagnements et batch cooking

Pour des galettes de poulet pour enfants, on remplace tout le piment par un demi-poivron rouge ou jaune très finement coupé, voire un peu de courgette bien essorée, de chou émincé ou quelques petits pois écrasés. L’idée est de garder peu de légumes humides pour ne pas détremper la farce.

On sert ces galettes avec du riz jasmin, des nouilles sautées ou une salade de concombre au vinaigre de riz. Elles se gardent 2 à 3 jours au réfrigérateur, et se congèlent crues ou cuites jusqu’à 2 mois. D’ailleurs, en batch cooking, on façonne une grande fournée, on congèle à plat, puis on cuit ou on réchauffe à la poêle ou à l’Air Fryer pour retrouver toute la croûte dorée.