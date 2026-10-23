Les chauffagistes n'en peuvent plus de le répéter : purger les radiateurs en octobre évite de surconsommer dès le premier coup de froid

Alors que la saison de chauffe démarre en France, de nombreux foyers rallument leur chaudière sans ce contrôle clé. En quelques minutes oubliées, la facture et le système peuvent pourtant sérieusement trinquer.

Les premiers frimas de l’automne s’installent et la tentation de relancer la chaudière se fait pressante dans les foyers. Pour retrouver un intérieur douillet, la plupart des habitants se contentent d’actionner l’interrupteur général ou de tourner la molette du thermostat d’ambiance. Pourtant, cette remise en route hâtive cache un piège financier silencieux dès les premières semaines d’utilisation.

Le chauffage pèse en moyenne pour 66 % des dépenses d’énergie d’un ménage selon l’ADEME. Avant d’exiger le maximum de vos appareils, un geste technique élémentaire s’impose pour éviter de gaspiller du combustible sans véritablement réchauffer les pièces de vie. Un simple quart d’heure d’attention permet de prévenir bien des déconvenues sur la facture.

Le symptôme invisible : pourquoi l’air emprisonné plombe votre facture

Durant les longs mois d’inactivité estivale, des poches d’air s’accumulent naturellement au sommet des tuyaux et des émetteurs. Cet air résiduel forme un bouchon physique qui bloque la circulation fluide de l’eau chaude issue du circuit de chauffage central. Le haut du radiateur reste tiède voire totalement froid, tandis que la base devient brûlante, souvent accompagnée de légers bruits de tuyauterie.

Face à ce déficit d’efficacité, l’occupant a tendance à pousser inutilement la puissance de consigne. L’ADEME rappelle qu’un seul degré supplémentaire entraîne une hausse de consommation d’environ 7 %. La chaudière s’épuise alors en surrégime pour compenser une déperdition thermique qui se règle pourtant sans dépenser le moindre centime.

Comment purger ses radiateurs en quelques étapes simples

Cette manœuvre accessible ne réclame aucun outillage complexe : une clé de purge ou un tournevis plat, un récipient et un linge suffisent. La sécurité prime avant tout geste technique. L’intervention doit impérativement s’effectuer sur une installation à l’arrêt et froide, évitant ainsi le risque d’éclaboussures d’eau sous pression à haute température.

Positionnez votre récipient sous le purgeur d’air placé sur la partie haute opposée aux robinets d’alimentation. Desserrez la vis avec précaution jusqu’à percevoir un sifflement régulier. Dès que l’air laisse place à un écoulement d’eau fluide et ininterrompu, resserrez la commande sans forcer. La méthode préconise de débuter par les radiateurs les plus proches de la chaudière pour terminer par les plus éloignés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie & Longévité +15 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En éliminant les poches d’air comprimé dans la partie haute des corps de chauffe, l’eau chaude circule sur 100 % de la surface d’échange thermique, restituant la chaleur nominale sans forcer sur le brûleur. 💡 Le petit plus : Placer un panneau réflecteur thermique derrière le radiateur pour renvoyer le rayonnement vers l’intérieur de la pièce. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Purger avec le chauffage en marche (risque de brûlure grave et d’aspiration d’air supplémentaire par la pompe de circulation).

L’étape d’après que 80 % des gens ratent : le contrôle du manomètre

L’évacuation de l’air entraîne mécaniquement une baisse du volume interne du réseau. Une chute de la pression hydraulique peut empêcher le liquide caloporteur de monter correctement dans les étages ou provoquer la mise en sécurité prématurée du générateur. Il ne faut donc jamais s’arrêter à la seule fermeture des purgeurs.

Contrôlez aussitôt le manomètre de votre équipement : l’aiguille indicatrice doit afficher une valeur comprise strictement entre 1 et 1,5 bar. Si le niveau s’avère insuffisant, actionnez le robinet d’appoint pour réajuster le niveau d’eau. D’ailleurs, une coloration noirâtre ou boueuse lors de l’opération indique la présence de dépôts corrosifs, rendant indispensable un futur désembouage pour préserver vos radiateurs.