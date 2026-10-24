Vous dites que tout va bien ? Ces 7 petites phrases prouvent au contraire que le stress vous dépasse déjà

Au bureau, à l’apéro, en famille, on les connaît toutes, ces femmes qui sourient en disant qu’elles gèrent, alors que leurs cernes racontent autre chose. Elles répètent qu’il suffit de tenir jusqu’aux vacances, assurent qu’elles ont déjà vécu pire et enchaînent les journées comme si de rien n’était. Derrière cette façade de contrôle, beaucoup vivent en réalité un stress chronique qui les laisse à bout de nerfs.

Ce stress-là ne se voit pas toujours sur les to-do lists, mais il s’entend dans de petites phrases qui reviennent en boucle. Sept formulations reviennent très souvent chez les personnes profondément stressées qui font semblant que tout va bien. Si vous vous surprenez à les dire, ou à les entendre chez une amie, ce n’est peut-être pas un hasard.

Stress chronique caché : quand le corps passe en mode survie

Des chercheurs qui étudient le stress ont montré que le cacher ne le fait pas disparaître, au contraire : la suppression émotionnelle demande une énergie mentale énorme. Le corps reste en alerte maximale, comme en mode survie permanent, avec des conséquences sur la mémoire, la concentration et l’humeur. À force de serrer les dents, on finit par ne plus savoir ce que l’on ressent vraiment.

Dans ce burn-out silencieux, le quotidien continue presque normalement, mais avec des signaux : nuits hachées, irritabilité, douleurs musculaires, envie de s’isoler, erreurs inhabituelles au travail. Comme il n’y a pas d’effondrement spectaculaire, l’entourage croit à la façade du « tout va bien », et la personne elle-même s’y accroche pour tenir encore un peu.

Les 7 petites phrases qui trahissent un burn-out silencieux

On entend d’abord des comptes à rebours comme Il faut juste que je tienne jusqu’à…, qui repoussent sans cesse le moment de souffler. Puis des comparaisons du type J’ai déjà connu pire, qui minimisent ce qui se passe aujourd’hui. Arrivent aussi les pirouettes sur l’image : Pourquoi, ça se voit que je suis stressée ? ou le rassurant Rien ne va mal, promis, alors que tout le corps dit l’inverse. D’autres phrases installent le rôle de pilier épuisé, comme Quelqu’un doit bien le faire, ou la résignation d’C’est comme ça, on n’y peut rien. Enfin, il y a le fameux Moi, j’aime être débordée, où la sur-activité devient une fuite déguisée.

Toutes ces formules ont l’air anodines, parfois même fières ou drôles. En creux, elles parlent pourtant de sentiment d’impuissance, de comparaison avec ses anciens traumas, de peur d’avouer qu’on ne gère plus et de culture de la performance qui glorifie le fait d’être toujours occupée. Elles fonctionnent comme un bouclier verbal : tant qu’on les répète, on n’a pas à dire « je suis épuisée » ou « j’ai besoin d’aide ».

Que faire si ces phrases vous ressemblent (ou ressemblent à quelqu’un que vous aimez) ?

La première étape consiste à les remarquer sans vous juger. Vous pouvez essayer de les remplacer par quelque chose de plus honnête, même très simple, comme : « Là, c’est difficile pour moi » ou « Je commence à saturer ». Poser une petite limite concrète aide aussi : refuser une réunion de plus, déléguer une corvée, bloquer une vraie soirée sans écran. Parler de ce stress à un médecin, une psychologue ou une personne de confiance permet d’éviter que le mode survie ne s’installe durablement.

Si c’est une amie, une collègue ou votre partenaire qui répète ces phrases, l’idée n’est pas de la coincer, mais d’ouvrir une porte. Plutôt que « tu exagères », proposer « j’ai l’impression que tu tires beaucoup sur la corde, tu veux en parler ? » Écouter sans minimiser, rappeler qu’elle a le droit d’être fatiguée, suggérer de consulter si les signes durent : ce sont de petites interventions, mais elles peuvent l’aider à sortir de la posture de super-héroïne pour enfin prendre soin d’elle.