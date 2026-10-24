Géraniums de balcon : pourquoi le seuil de 5 °C la nuit dès octobre change tout pour garder ses pélargoniums jusqu'au printemps

Sur les balcons français, la première gelée blanche tombe souvent plus vite que prévu et fauche des géraniums encore superbes. À quel moment précis les rentrer, et avec quels gestes pour les revoir fleurir au printemps ?

Les jardinières débordent encore de fleurs, le soleil de fin d’après-midi réchauffe la rambarde… et pourtant la météo annonce déjà des nuits proches de 0 °C. Sur les balcons, des géraniums superbes ont déjà passé leur dernière nuit à cause d’une simple gelée blanche arrivée plus tôt que prévu.

Derrière le mot géranium se cachent en réalité deux mondes : les géraniums vivaces, rustiques, restent en terre, tandis que les géraniums de balcon sont des pélargoniums d’Afrique du Sud, gélifs et fragiles en pot. Tout l’enjeu consiste à savoir quand rentrer ces pélargoniums et quels gestes adopter pour les garder jusqu’au printemps, sans les voir pourrir dans un coin de garage.

Géranium vivace ou pélargonium de balcon : à quel moment faut-il agir ?

Pour les géraniums de balcon, la réponse tient en quelques chiffres clés. Dès que les minimales nocturnes tournent autour de 5 °C, il est temps de les rentrer ; en dessous, la plante commence à souffrir, et vers 0 à -2 °C, les tissus gorgés d’eau gèlent et noircissent définitivement. La fameuse gelée blanche est trompeuse : même si la météo annonce encore +1 ou +2 °C, le terreau du pot se refroidit plus vite que l’air et passe sous 0 °C, surtout en hauteur sur un balcon. Les spécialistes conseillent donc d’anticiper entre fin septembre et mi-novembre selon la région, dès que les nuits passent régulièrement sous 8 °C, que la floraison ralentit, que les tiges s’affinent et que quelques feuilles jaunissent : cette “fenêtre d’action” ne dure que quelques semaines.

La semaine où les nuits passent à 5 °C : les bons gestes avant de rentrer les pots

Nous avons tous déjà attendu la veille du premier gel annoncé pour entasser en urgence les jardinières dans l’entrée. Ce stress peut disparaître avec une petite routine très simple qui prépare les pélargoniums au repos et évite la pourriture. Dès la fin septembre, on arrête l’engrais pour ne plus pousser de jeunes tiges tendres, puis on laisse légèrement sécher la motte. Vient ensuite la taille de réduction : on rabat les tiges à 10–15 cm au-dessus du collet en supprimant fleurs fanées et feuilles jaunes. Comme le résume Mon jardin & ma maison : « Ce rabattage limite les risques de maladies, facilite le stockage et stimule la future reprise végétative ». On termine en nettoyant le dessus du terreau et en inspectant pucerons, aleurodes ou cochenilles.

Surveiller les minimales nocturnes et agir dès 5 °C annoncés plusieurs nuits de suite.

Rabattre les tiges à 10–15 cm en ne gardant que les parties bien saines.

Laisser sécher la motte, jamais détrempée : « Il vaut mieux une plante légèrement sèche qu’une plante qui pourrit » (Mon jardin & ma maison).

Déplacer les pots ou arracher avec une motte compacte, sans rincer les racines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gains estimés 30 à 60 € / hiver 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rentrant les pélargoniums dès 5 °C dans un local frais (5–10 °C) et sec, avec une motte presque sèche, la plante entre doucement en repos sans geler ni pourrir, ce qui assure une excellente reprise au printemps. 💡 Le petit plus : regrouper les pots serrés les uns contre les autres dans la véranda ou le garage vitré crée un microclimat plus doux et fait gagner quelques précieux degrés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter sur un simple voile d’hivernage ou rentrer les géraniums dans un salon chauffé et sombre, deux situations qui provoquent soit le gel des racines, soit des tiges molles et malades.

Où les installer tout l’hiver pour les retrouver fleuris au printemps ?

L’abri idéal reste un local hors gel, lumineux et aéré autour de 5 à 10 °C : véranda non chauffée, serre froide, garage avec fenêtre ou cage d’escalier claire. L’arrosage se fait alors au minimum, un petit verre d’eau toutes les 3 à 6 semaines, le temps que la motte ne se dessèche pas complètement. Un contrôle mensuel permet de retirer les tiges molles, les feuilles suspectes et de surveiller aleurodes ou pucerons qui adorent les pièces fermées.

Quand la météo se radoucit, vers mars en climat doux ou avril ailleurs, les pots ont été ressortis progressivement à la lumière, à l’abri du vent froid. Une petite taille de structuration, un rempotage si la motte est très compacte puis un engrais riche en potasse redonnent de la vigueur. Petit bonus : ces pélargoniums qui ont bien hiverné se montrent souvent encore plus florifères que les plantes neuves achetées au printemps.