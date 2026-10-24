Pêchers et abricotiers : pourquoi la taille en gobelet fin février garantit 30 % de fruits en plus sans monter à l'échelle

À la fin de l’hiver, la taille en gobelet des arbres fruitiers promet des paniers plus lourds et des arbres plus sains au verger familial. Comment l’adopter sans se tromper ?

Chaque fin d’hiver, la même question revient au jardin : comment tailler les arbres fruitiers pour remplir les paniers, sans les épuiser ni grimper à l’échelle à chaque geste ? Nous avons tous déjà hésité devant ces rameaux emmêlés, sécateur en main, de peur de couper au mauvais endroit.

Parmi les différentes formes possibles, une silhouette basse, ouverte comme un bol de lumière, fait merveille dans les vergers familiaux : la taille en gobelet. D’après des essais cités par Le Parisien, ce type de conduite a même permis d’obtenir environ 20 à 30 % de fruits en plus qu’un arbre non taillé. De quoi donner envie de s’y mettre sérieusement…

Pourquoi adopter la taille en gobelet ?

Concrètement, le gobelet dessine un tronc court, qui s’arrête vers 40 à 60 cm du sol, puis trois ou quatre branches charpentières s’ouvrent tout autour, comme les doigts d’une main. Le centre reste vide : la lumière pénètre, l’air circule, les feuilles sèchent plus vite après la pluie, et les fruits mûrissent mieux, avec une belle coloration régulière.

Cette architecture a aussi facilité la vie des jardiniers : arbre plus bas, gestes de taille et de récolte à hauteur de regard, moins de risques de chute. Autre atout majeur, l’aération du centre limite le développement de nombreuses maladies cryptogamiques, qui profitent des feuillages denses et humides pour s’installer.

Former un arbre fruitier en gobelet, étape par étape

Idéalement, la taille en gobelet a commencé dès la plantation, sur un jeune scion. La première année, on choisit trois ou quatre rameaux vigoureux, bien répartis et orientés vers l’extérieur, puis on supprime la prolongation du tronc. En deux à trois hivers, ces branches ont formé la couronne évasée qui portera vos futures récoltes.

Ensuite, il suffit d’entretenir le dessin. Chaque fin d’hiver, hors fortes gelées, on a taillé le bois mort, les branches qui se croisent, et surtout les pousses verticales qui cherchent à refermer le centre. Attention à ne pas tout raccourcir sévèrement : sur les fruitiers à noyau, cela retarde la mise à fruit et provoque des gourmands vigoureux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte estimé 20–30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le centre ouvert baigne les rameaux fructifères de lumière et d’air. Les fruits, bien alimentés, grossissent et colorent mieux, tandis que le feuillage sèche vite, gênant l’installation des champignons. 💡 Le petit plus : Garder toujours un bourgeon tourné vers l’extérieur au-dessus de chaque coupe aide à ouvrir naturellement la ramure, sans recourber ni casser les jeunes branches. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Refermer le centre du gobelet ou raccourcir brutalement toutes les branches d’un jeune arbre : on déclenche une forêt de gourmands et on retarde nettement la mise à fruit.

Quels fruitiers choisir pour le gobelet ?

Le gobelet convient particulièrement aux arbres fruitiers à noyau, comme le pêcher, le nectarinier, l’abricotier, le prunier ou l’amandier, dont les fruits se développent surtout sur le bois de l’année précédente. Ils adorent la lumière, et cette forme leur en offre à profusion, tout en gardant l’arbre à taille humaine pour la cueillette.