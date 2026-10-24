Les anciens ne rentraient jamais leurs géraniums en novembre : les espèces vivaces passent tout l'hiver dehors jusqu'à -15 degrés

Dans les jardins d’hier, certains géraniums restaient dehors tout l’hiver et repartaient comme par magie au printemps. Qui sont ces géraniums vivaces rustiques, et comment les adopter sans serre ni véranda ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Geranium spp. 🌸 Nom courant Géranium vivace 📏 Dimensions 20 à 60 cm x 30 à 80 cm ☀️ Exposition Mi-ombre à soleil, plein soleil en climat doux ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant

Dans les jardins de campagne d’hier, certains géraniums semblaient disparaître sous le froid, puis revenaient en grosses touffes fleuries dès avril. Personne ne les rentrait à l’abri, pas de véranda chauffée ni de serre sophistiquée, et pourtant ils supportaient sans broncher la neige, la pluie et les petites gelées blanches du matin.

Aujourd’hui, nous avons pris l’habitude de rentrer tous nos “géraniums de balcon” par peur de les perdre, alors que cela demande de la place, du temps et un peu de stress à chaque automne. Le secret des anciens tenait en réalité à un autre type de plante ; ces géraniums vivaces capables de passer tout l’hiver dehors sans broncher.

Géranium vivace ou pélargonium ; la confusion qui change tout

*Pause Maison* rappelle que “Le géranium vivace (genre Geranium) est rustique jusqu’à -15°C et ne doit pas être confondu avec le pélargonium, plante gélive souvent appelée géranium à tort.” Les vrais géraniums forment des coussins au pied des arbustes ou en bordure de massif, avec un feuillage finement découpé et des fleurs plus légères.

Le fameux géranium de balcon est en réalité un pélargonium. “Le pélargonium zonale, originaire d’Afrique du Sud, craint le gel et doit être rentré dès les premières fraîcheurs d’automne, sous peine de voir ses tiges charnues noircir en une seule nuit”, insiste *Pause Maison*. Si la plante est en jardinière, aux grosses boules de fleurs serrées, il faudra la protéger ; si elle est en pleine terre, basse et tapissante, elle a de grandes chances d’être rustique.

Ces géraniums vivaces que les anciens laissaient dehors

Dans les allées graviers des fermes, le géranium sanguin (Geranium sanguineum) formait des coussins de fleurs rose magenta, dont le feuillage rougissait à l’automne. Plus à l’ombre, le Geranium macrorrhizum, au feuillage aromatique, couvrait le sol au pied des arbres. On croisait aussi le géranium à odeur de musc dans les potagers, et aujourd’hui le cultivar ‘Rozanne’ prolonge la floraison bleu violacé jusqu’aux premières gelées.

Pour ces massifs, les anciens misaient sans le savoir sur un allié clé ; le sol bien drainé. *Pause Maison* rappelle que “L’excès d’humidité stagnante autour des racines favorise la pourriture, bien plus que le froid lui-même.” Le feuillage jaunit, se couche, parfois disparaît, mais la souche reste bien vivante sous terre, prête à repartir au printemps.

Revivre le geste des anciens au sortir de l’hiver

Nous avons tous déjà scruté un massif dégarni en février en se demandant si la plante était morte. Avec le géranium vivace, il suffit d’un geste simple ; “En fin d’hiver, généralement entre février et mars selon les régions, un simple coup de sécateur permet de couper les feuilles fanées ou abîmées par le gel”, explique *Pause Maison*. Pas d’arrosage spécial en hiver ; la pluie fait le travail.

“Tous les trois à quatre ans, il devient utile de diviser les touffes devenues trop denses”, poursuit le média, un geste que nos grands-parents faisaient à la bêche pour regarnir un autre coin du jardin. Dans les régions aux hivers très humides ou aux gels tardifs, un léger paillis de feuilles autour des jeunes plants suffit ; le reste de la saison, ces géraniums vivaces travaillent seuls, fidèles au poste chaque hiver.