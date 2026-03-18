Jeune arbre fruitier qui ne donne rien : cette erreur au ras du sol le jour de la plantation ruine vos récoltes

Années après la plantation, votre jeune pommier ne donne toujours rien et vous accusez le climat ou l’engrais. Et si l’erreur se jouait juste au pied du tronc ?

Au printemps, beaucoup de jardiniers regardent leur jeune pommier ou leur petit cerisier avec frustration. Planté depuis plusieurs années, l’arbre est arrosé, bien ensoleillé, pourtant il reste chétif. Les fleurs se comptent sur les doigts d’une main. On accuse l’engrais, la variété ou le climat, sans réponse.

Dans bien des cas, l’explication se cache au pied du tronc, dans ces quelques centimètres de terre tassés un peu vite le jour de la plantation. Un détail minuscule, au ras du sol, suffit à gripper tout le mécanisme de croissance. Ce n’est ni spectaculaire ni visible au premier regard, ce qui le rend d’autant plus trompeur.

Jeune arbre fruitier qui végète : la piste du collet enterré

L’arbre a été installé avec soin, cuvette d’arrosage bien formée, paillage pour garder la fraîcheur. Malgré ces attentions, la croissance reste au point mort. La terre n’est pas si mauvaise, aucun parasite évident. Pourtant l’erreur décisive s’est produite dès le rebouchage du trou.

En grattant un peu la terre autour du tronc, certains jardiniers découvrent une base complètement enfouie. Le point de greffe, cette boursouflure située à quelques centimètres au-dessus des racines, a disparu sous le niveau du sol. Or, lors d’une bonne plantation, il devrait rester 5 à 10 centimètres au-dessus du sol final, avec le collet juste au-dessus de la surface.

Collet et point de greffe : quelques centimètres qui changent tout

Avant de planter, il vaut la peine d’observer le jeune fruitier de près. Le point de greffe se repère à une petite cicatrice ou à un renflement du bois. Juste en dessous se trouve le collet, endroit précis où les racines laissent place au tronc. Cette zone doit impérativement respirer à l’air libre, faute de quoi l’arbre s’asphyxie lentement.

Quand collet et greffe sont plongés dans une terre humide, l’écorce ramollit, les champignons s’installent, les maladies cryptogamiques gagnent du terrain. La sève circule mal, les feuilles jaunissent trop tôt, l’arbuste se concentre sur sa survie au détriment des fleurs. Si la greffe touche la terre, le greffon commence parfois à produire ses propres racines, annulant les qualités du porte-greffe.

Diagnostiquer puis corriger une profondeur de plantation trop importante

Pour savoir si cette erreur explique l’absence de fruits, un simple test suffit. Il faut d’abord retirer le paillage collé au tronc, puis dégager doucement la terre sur quelques centimètres. Si la cicatrice de greffe se retrouve au niveau du sol ou en dessous, le fruitier a été planté trop profond. Quelques gestes ciblés peuvent alors l’aider à repartir :

Déchausser le collet en retirant l’excès de terre autour du tronc.

Veiller à laisser le point de greffe visible, 5 centimètres au-dessus du niveau du sol.

Reformer une cuvette d’arrosage qui éloigne l’eau directe du collet.

Sur les sujets très jeunes, il reste parfois possible de les déplanter en fin d’hiver pour les remonter légèrement, en comblant le fond du trou afin de régler la profondeur de plantation. Pour les prochains arbres du verger, le réflexe est simple : poser un bâton pour matérialiser le niveau du sol futur et caler le collet juste au-dessus, quitte à refaire la vérification au fil des années si le paillage a tendance à remonter.