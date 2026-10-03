En octobre, ne ramassez plus vos feuilles : ce réglage de tondeuse des anciens sauve la pelouse et nourrit le sol

En octobre, beaucoup s’épuisent à ramasser chaque feuille qui tombe sur la pelouse. Les anciens, eux, profitaient de ce moment pour renforcer le sol avec une étonnante astuce.

Octobre, fin d’après-midi, l’air sent le bois humide et, partout, le même rituel fatigué : râteaux qui crissent, sacs qui se remplissent, dos qui tirent. Pendant ce temps, dans les souvenirs de famille, les grands-parents laissaient leur pelouse se couvrir de feuilles sans s’en émouvoir… et leur gazon restait pourtant d’un vert éclatant au printemps.

Longtemps, ces tapis mordorés ont été vus comme le signe d’un jardin négligé. Pourtant, pour le sol, ces feuilles sont un trésor. Les anciens ne les ramassaient pas par paresse, mais parce qu’ils avaient trouvé une façon bien plus rapide de les utiliser comme engrais gratuit, tout en protégeant le gazon. Leur secret tient en un simple réglage de tondeuse.

En octobre, la pelouse a besoin de ses feuilles… mais pas en tas

En automne, le gazon travaille encore : il stocke des réserves avant l’hiver. Une fine couche de feuilles mortes, laissée sur place, se transforme en humus riche en azote, carbone et potassium. Elle nourrit les vers de terre et les micro-organismes du sol, ces petites mains invisibles qui aèrent la terre et la rendent plus souple. Cette couverture légère protège aussi les racines du froid et limite l’évaporation.

Le vrai danger vient du tapis épais, surtout quand il est resté humide après la pluie. La lumière ne passe plus, l’humidité stagne, la mousse s’installe et la pelouse jaunit. Les anciens observaient simplement : tant qu’on voit nettement les brins d’herbe entre les feuilles, on laisse. Quand le sol disparaît sous une couche brune compacte, il est temps d’intervenir.

Le geste des anciens : transformer la tondeuse en broyeur express

Nous avons tous déjà passé des heures à ratisser, remplir des sacs, les porter jusqu’à la déchèterie. Eux préféraient sortir la tondeuse, bac relevé. Cette technique, appelée mulching, consiste à broyer les feuilles directement sur la pelouse. Un jour sec, quand le sol et le feuillage ont bien séché, il suffit de régler la tondeuse sur sa hauteur maximale, d’enlever le bac ou d’activer la fonction mulching, puis d’avancer à allure régulière.

Si la couche de feuilles est importante, un deuxième passage en croisant les bandes a déjà permis d’obtenir des confettis de feuilles, si fins qu’ils se glissent entre les brins d’herbe au lieu de former une couverture étouffante. En quelques semaines, ce broyat se décompose, nourrit le sol et évite une montagne de sacs au bord du trottoir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné Jusqu’à 3× plus rapide 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles finement broyées descendent entre les brins d’herbe, se décomposent vite en humus, nourrissent vers de terre et micro-organismes, tout en gardant le sol couvert sans l’étouffer. 💡 Le petit plus : profiter du passage de tondeuse pour broyer aussi quelques feuilles destinées au paillage des massifs ou au compost. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser tout l’automne un tapis épais et humide de feuilles entières sur le gazon, qui coupe la lumière et favorise mousse et jaunissement.

Que faire du surplus de feuilles autour du jardin ?

Quand les arbres ont été particulièrement généreux, le gazon ne peut pas tout absorber. Les anciens étalaient alors les feuilles excédentaires en paillage au pied des haies et des vivaces : une couche de 5 à 10 cm, sans tasser et sans recouvrir le cœur des plantes. Ce matelas naturel limite l’évaporation, protège du gel et freine les mauvaises herbes, surtout pour les racines superficielles.

Le reste rejoignait un simple tas de compost ou un coin dédié au terreau de feuilles. Mélangées aux tontes de gazon et aux épluchures, elles apportent la part de carbone qui manque souvent et finissent en véritable or brun pour le potager. Plutôt que de brûler ou jeter ces déchets verts, aujourd’hui interdits au feu dans la plupart des communes, cette routine d’octobre permet de tout recycler directement sur place.