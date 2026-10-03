Bois de chauffage : cette façon de bâcher votre tas que tout le monde croit bien faire fait moisir vos bûches

Chaque année, des tas de bois emballés sous plastique finissent détrempés au moment d’allumer le poêle. Un bûcheron raconte comment bâcher son bois de chauffage sans l’étouffer ni perdre en chaleur.

Chaque automne, la scène se répète dans les jardins : un tas de bûches tout juste livré, une grande bâche brillante achetée en magasin de bricolage, et, en quelques minutes, le bois emballé comme un cadeau avant l’hiver. Visuellement, tout semble protégé… jusqu’au premier feu de décembre où le bois siffle, fume, noircit la vitre du poêle et refuse de vraiment chauffer.

C’est exactement ce que voit régulièrement un bûcheron chez ses clients. Pour lui, la question n’est plus “faut-il bâcher son tas de bois ?”, mais plutôt “comment le couvrir sans l’étouffer”. Car un bon feu commence dehors, au moment où l’on décide de bâcher son bois de chauffage.

Bâcher entièrement son tas de bois : le faux ami de vos flambées

Le réflexe de tout recouvrir est compréhensible, mais le bois de chauffage contient encore beaucoup d’eau, parfois autour de 50 % juste après la coupe, et continue de sécher pendant des mois. Sous une bâche fermée jusqu’au sol, la vapeur qui s’échappe se condense sur la face intérieure du plastique, ruisselle sur les bûches et crée un véritable “sauna humide”. Résultat : champignons, moisissures, écorces qui se décollent et bûches qui s’effritent.

Au moment d’allumer le poêle, ce bois humide brûle mal, dégage une fumée âcre et encrasse rapidement le conduit en formant du bistre, ce goudron solide à l’origine de nombreux feux de cheminée. La DGCCRF rappelle d’ailleurs que le bois doit être stocké dans un endroit ventilé, “surtout pas sous une bâche en plastique”, justement à cause de cette condensation piégée.

Comment un bûcheron bâche vraiment son bois de chauffage

Nous avons tous déjà tiré la bâche jusqu’au sol “pour être tranquilles”. Le bûcheron, lui, fait l’inverse : il protège seulement le dessus du tas, comme un toit. Une bâche solide, résistante aux UV, déborde d’une dizaine de centimètres au maximum sur les côtés, façon parapluie, mais les flancs restent entièrement ouverts pour que le vent traverse les rangées et sèche le cœur des bûches.

Sa routine est toujours la même :

surélever le tas sur des palettes pour gagner 10 à 15 cm et couper l’humidité du sol ;

laisser 10 cm au moins entre le bois et le mur, idéalement exposé au sud ;

poser la bâche uniquement sur le sommet, la lester avec quelques grosses bûches ou briques, sans jamais enfermer les côtés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Rendement du poêle Optimal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le dessus du tas est protégé de la pluie tandis que l’air circule librement par les côtés et sous les palettes. L’humidité s’échappe au lieu de se condenser, le bois descend naturellement sous 20 % d’eau et brûle chaud, propre et facilement. 💡 Le petit plus : rentrer quelques bûches choisies 24 à 48 heures avant dans un endroit tempéré assure un allumage encore plus vif. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : emballer le tas jusqu’au sol dans une bâche étanche ou l’enfermer dans un garage sans ouverture, véritables pièges à condensation.

Un coin bois pensé pour durer, hiver après hiver

Un stock de bois de chauffage se prépare sur la durée. Les pros visent un séchage de 18 à 24 mois dans un endroit ventilé. Au jardin, cela veut dire un tas orienté sud si possible, posé sur palettes, légèrement détaché du mur et coiffé de son “chapeau” de bâche uniquement quand la saison humide arrive. Aux beaux jours, beaucoup de bûcherons retirent même la protection pour que le vent finisse le travail.

Feuillus denses comme le chêne ou le hêtre supportent quelques averses, mais les résineux se gorgent très vite d’eau. Dans tous les cas, la bonne image à garder en tête est simple : un tas de bois devrait ressembler à une petite maison bien aérée avec un toit protecteur, jamais à un sac plastique tiré jusqu’au sol. C’est ce détail discret au fond du jardin qui fait la différence entre un feu capricieux et une vraie chaleur enveloppante tout l’hiver.