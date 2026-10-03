Frelon asiatique : arrêtez les pièges de septembre, cette méthode ciblée protège vos abeilles et élimine la colonie

Partout en France, des jardiniers accrochent encore leurs pièges bouteille contre le frelon asiatique en septembre. Pourtant, les spécialistes recommandent désormais une autre stratégie bien plus radicale, mais moins visible.

Fin d’été, le scénario se répète : figuier couvert de fruits, ruches bourdonnantes, terrasse encore occupée… et ces gros insectes sombres qui tournent, les frelons asiatiques. Dans la panique, beaucoup ont accroché des bouteilles remplies de bière et de sirop, persuadés de protéger leur jardin.

En septembre pourtant, ce réflexe de piégeage massif a surtout piégé guêpes, mouches, papillons et parfois abeilles, sans vraiment affaiblir les colonies. Pour une vraie lutte contre les frelons asiatiques en septembre, la bonne stratégie a changé : elle ne se joue plus dans la bouteille, mais du côté des nids.

En septembre, vos pièges ne touchent plus le cœur de la colonie

À ce moment de l’année, le nid secondaire de frelon asiatique a déjà été construit et héberge des centaines, parfois des milliers d’ouvrières. Capturer quelques individus dans une bouteille n’a presque aucun effet : la colonie continue de tourner, de chasser et d’élever de nouvelles larves comme si de rien n’était.

Pire, septembre correspond à la production des futures reines fondatrices et des mâles, ceux qui assureront la génération suivante. Tant que le nid reste intact, ces reproducteurs sortent, se dispersent et iront fonder d’autres colonies au printemps. C’est donc le nid, pas les ouvrières isolées, qu’il faut viser.

Piéger seulement là où c’est utile : ruchers oui, jardin familial non

Nous avons tous déjà bricolé un piège bouteille artisanal en nous disant que « c’est toujours ça de moins ». En réalité, ces pièges noyade très peu sélectifs capturent surtout des insectes utiles. Les recommandations nationales déconseillent désormais de les multiplier dans les jardins, surtout quand on aperçoit seulement quelques frelons sur les fruits tombés.

Le piégeage en septembre reste pertinent près d’un rucher : pour alléger la pression devant les colonies d’abeilles, on privilégie un piège sélectif, avec de petits orifices laissant ressortir les abeilles, comme les modèles distribués par certaines mairies ou vendus avec attractif dédié (bière brune et miel, par exemple). Dans un simple jardin sans ruches, mieux vaut ramasser les fruits au sol et accepter une présence ponctuelle plutôt que de tout piéger.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Impact sur la colonie Élimination quasi totale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Observer les allers-retours des frelons permet de repérer le nid, là où se trouve la reine. Une fois ce nid détruit par un professionnel, toute la colonie disparaît d’un coup, au lieu de supprimer quelques ouvrières sans effet durable. 💡 Le petit plus : avant d’acheter des pièges, appeler la mairie : dans de nombreuses communes, un piège sélectif est prêté ou offert au printemps pour le piégeage des fondatrices. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tenter de décrocher ou de brûler un nid soi-même, ou laisser tout l’automne plusieurs pièges bouteilles non sélectifs autour du jardin.

La vraie méthode : remonter jusqu’au nid et préparer le printemps

En septembre, la priorité a été de surveiller les trajectoires : plusieurs frelons qui partent toujours dans la même direction, à la même hauteur, trahissent souvent un nid caché dans un arbre, une haie ou une dépendance. Avec la chute des feuilles, ces grosses boules papier gris deviennent d’ailleurs plus visibles.

Une fois un nid suspect repéré, on ne s’en approche pas : on le signale à la mairie, à l’intercommunalité ou à une entreprise spécialisée, parfois en lien avec le réseau FREDON. Ensuite, la vraie différence se fera au printemps suivant, avec un piégeage de printemps des fondatrices, ciblé et réalisé uniquement avec des pièges sélectifs posés de mars à avril, puis retirés dès l’apparition des premières ouvrières.