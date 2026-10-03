Frelon asiatique : arrêtez les pièges de septembre, cette méthode ciblée protège vos abeilles et élimine la colonie
Partout en France, des jardiniers accrochent encore leurs pièges bouteille contre le frelon asiatique en septembre. Pourtant, les spécialistes recommandent désormais une autre stratégie bien plus radicale, mais moins visible.
Fin d’été, le scénario se répète : figuier couvert de fruits, ruches bourdonnantes, terrasse encore occupée… et ces gros insectes sombres qui tournent, les frelons asiatiques. Dans la panique, beaucoup ont accroché des bouteilles remplies de bière et de sirop, persuadés de protéger leur jardin.
En septembre pourtant, ce réflexe de piégeage massif a surtout piégé guêpes, mouches, papillons et parfois abeilles, sans vraiment affaiblir les colonies. Pour une vraie lutte contre les frelons asiatiques en septembre, la bonne stratégie a changé : elle ne se joue plus dans la bouteille, mais du côté des nids.
En septembre, vos pièges ne touchent plus le cœur de la colonie
À ce moment de l’année, le nid secondaire de frelon asiatique a déjà été construit et héberge des centaines, parfois des milliers d’ouvrières. Capturer quelques individus dans une bouteille n’a presque aucun effet : la colonie continue de tourner, de chasser et d’élever de nouvelles larves comme si de rien n’était.
Pire, septembre correspond à la production des futures reines fondatrices et des mâles, ceux qui assureront la génération suivante. Tant que le nid reste intact, ces reproducteurs sortent, se dispersent et iront fonder d’autres colonies au printemps. C’est donc le nid, pas les ouvrières isolées, qu’il faut viser.
Piéger seulement là où c’est utile : ruchers oui, jardin familial non
Nous avons tous déjà bricolé un piège bouteille artisanal en nous disant que « c’est toujours ça de moins ». En réalité, ces pièges noyade très peu sélectifs capturent surtout des insectes utiles. Les recommandations nationales déconseillent désormais de les multiplier dans les jardins, surtout quand on aperçoit seulement quelques frelons sur les fruits tombés.
Le piégeage en septembre reste pertinent près d’un rucher : pour alléger la pression devant les colonies d’abeilles, on privilégie un piège sélectif, avec de petits orifices laissant ressortir les abeilles, comme les modèles distribués par certaines mairies ou vendus avec attractif dédié (bière brune et miel, par exemple). Dans un simple jardin sans ruches, mieux vaut ramasser les fruits au sol et accepter une présence ponctuelle plutôt que de tout piéger.
La vraie méthode : remonter jusqu’au nid et préparer le printemps
En septembre, la priorité a été de surveiller les trajectoires : plusieurs frelons qui partent toujours dans la même direction, à la même hauteur, trahissent souvent un nid caché dans un arbre, une haie ou une dépendance. Avec la chute des feuilles, ces grosses boules papier gris deviennent d’ailleurs plus visibles.
Une fois un nid suspect repéré, on ne s’en approche pas : on le signale à la mairie, à l’intercommunalité ou à une entreprise spécialisée, parfois en lien avec le réseau FREDON. Ensuite, la vraie différence se fera au printemps suivant, avec un piégeage de printemps des fondatrices, ciblé et réalisé uniquement avec des pièges sélectifs posés de mars à avril, puis retirés dès l’apparition des premières ouvrières.
En bref
- 🕷️ En septembre, les frelons asiatiques envahissent jardins et ruchers, tandis que les experts alertent sur l’inefficacité des pièges bouteille classiques.
- 🎯 Ce guide détaille quand arrêter le piégeage massif, où concentrer les pièges sélectifs et comment orienter efforts vers le nid plutôt que les ouvrières.
- 🔎 Une méthode pas forcément intuitive, centrée sur l’observation, les nids et le calendrier de piégeage, promet de changer la lutte au jardin.
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