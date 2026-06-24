Concours Lépine 2026 : ce piège écologique contre le frelon asiatique épargne les abeilles, son secret enfin révélé

Médaillé au Concours Lépine 2026, le piège Good4Bees promet de freiner le frelon asiatique sans sacrifier les abeilles ni les pollinisateurs. Solution miracle ou outil à manier avec prudence au jardin et au rucher ?

Fin d’été au jardin, le concert des abeilles bat son plein… jusqu’à ce qu’une grande silhouette sombre patiente en vol stationnaire devant la ruche. Le frelon asiatique est là, et avec lui la peur de voir des colonies entières s’effondrer. Face à cette menace, beaucoup de jardiniers ont découpé des bouteilles en plastique en espérant protéger leurs fleurs et leurs fruitiers.

Problème : ces pièges maison ont souvent tué bien plus de papillons, guêpes solitaires et coccinelles que de frelons. Alors quand une start-up suisse, Good4Bees, a décroché en mai 2026 une médaille d’argent au Concours Lépine pour un piège écologique qui épargne les abeilles, les regards se sont tournés vers elle. Comment fonctionne ce dispositif sélectif, et comment l’utiliser intelligemment au jardin ?

Frelon asiatique : un nuisible, pas une excuse pour tout piéger

Espèce invasive, le frelon asiatique s’est installé en France depuis le milieu des années 2000. Il chasse les abeilles une à une, devant les ruches, et a déjà fait grimper la pression sur les apiculteurs comme sur les jardiniers amateurs. Des études citées par le Muséum national d’histoire naturelle ont montré que les pièges-bouteilles classiques capturent entre 30 et 100 insectes non ciblés pour un seul frelon asiatique.

La loi française du 14 mars 2025 et le plan national de lutte 2026 ont donc rappelé la règle : priorité à la destruction des nids par des professionnels, et piégeage uniquement sélectif, sur une période courte. Good4Bees fait partie de ces rares pièges reconnus, car il vise la guêpe géante venue d’Asie tout en relâchant les insectes utiles.

Good4Bees, le piège médaillé qui écoute les apiculteurs

La start-up Good4Bees a conçu son piège avec des apiculteurs, des jardiniers et des communes. Sa version 2, récompensée par une médaille d’argent au Concours Lépine 2026, a été testée sur le terrain avec près de 22 000 pièges déployés en Suisse, en France et dans plusieurs pays voisins. « Nous intégrons systématiquement les retours du terrain. La version 2 de notre piège sélectif répond précisément aux besoins réels », explique Julien Gallina au Parisien.

Nous avons tous déjà bricolé un piège artisanal en nous demandant s’il ne faisait pas plus de mal que de bien. Ici, l’entrée et la sortie sont réglables pour laisser entrer le frelon asiatique, plus gros, tout en permettant aux abeilles et petits pollinisateurs de ressortir. La start-up vise un prix inférieur à 20 francs, « afin de protéger les pollinisateurs et préserver la biodiversité », résume Julien Gallina, soit autour de 20 à 21 € pour un particulier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité NC/10 Sérénité du rucher Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le piège Good4Bees utilise un appât diffusé à 360° et la tendance du frelon à monter vers la lumière. Le cône anti-retour le laisse entrer, mais plus ressortir, tandis que des ouvertures calibrées permettent aux abeilles et autres petits insectes utiles de s’échapper. 💡 Le petit plus : accrocher le piège entre 0,5 et 1,5 m de hauteur, en bordure de rucher ou de haie ensoleillée, augmente les captures tout en limitant l’impact sur les autres insectes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser plusieurs pièges appâtés en permanence dans un jardin sans ruches ni nid identifié, au risque de recréer un piège-bouteille destructeur pour la biodiversité.

Bien l’utiliser au jardin ou au rucher sans nuire aux abeilles

Le plan national 2026 recommande de piéger les fondatrices de frelon asiatique seulement deux mois consécutifs, entre la mi-février et la mi-mai. Le reste du temps, le piège Good4Bees se place en priorité autour des ruchers, jamais en piégeage massif. Appât sucré au printemps, plutôt protéiné en fin d’été, et contrôle régulier du contenu permettent de libérer facilement les insectes non ciblés.

Pour un jardin sans ruches, ce piège a surtout du sens si un nid a été repéré en attendant l’intervention d’un professionnel ou dans le cadre d’une campagne coordonnée par la mairie. D’ailleurs, plusieurs collectivités l’ont déjà intégré à leurs plans anti-frelons. Petit bonus : certains modèles proposent un QR code pour signaler vos captures et alimenter les données scientifiques, une façon élégante de protéger son coin de verdure tout en aidant la recherche.