« Je pensais bien faire » : pourquoi cette dosette de café dite compostable reste totalement intacte au compost après 3 semaines

Vos dosettes de café restent entières au milieu du compost, semaine après semaine, et vous ne comprenez plus rien aux logos « compostable » ou « biodégradable » ? Entre matériaux cachés et mauvaises filières, ce guide éclaire ce qui cloche sans condamner votre geste zéro déchet.

Trois semaines après avoir glissé une jolie dosette au milieu des épluchures, elle est toujours là, bien dessinée, juste un peu ramollie. Le reste du tas a bruni, s’est tassé… mais la capsule, elle, résiste. De quoi douter de son fameux geste « zéro déchet » du matin.

Ce scénario a déjà fait soupirer plus d’un jardinier urbain ou de balcon. Entre allégations vertes et logos incompréhensibles, on ne sait plus quelles dosettes de café ont vraiment leur place dans le bac. Et surtout, ce que cette dosette fantôme révèle de votre compost domestique.

Pourquoi vos dosettes de café restent intactes dans le compost

La première raison tient au matériau. Beaucoup de dosettes, même souples, cachent une pellicule d’aluminium ou un film en plastique (souvent en polypropylène) destiné à garder l’arôme. Invisibles à l’œil nu, ces couches ne se dégradent pas dans un compost de jardin, même très bien entretenu.

Deuxième piège : certaines capsules marquées « compostables » ont été conçues pour le compostage industriel, qui monte bien plus en température que votre bac. Dans un jardin, elles stagnent pendant des mois. Quelques indices doivent alerter :

aspect brillant ou légèrement plastifié au toucher ;

dosette qui, une fois déchirée, laisse apparaître une trame synthétique ;

capsule quasi intacte après plusieurs semaines, hormis le marc de café déjà disparu.

Mentions compostable, biodégradable : comment lire l’emballage

Nous avons tous déjà rangé « biodégradable » et « compostable » dans la même case. Pourtant, l’ADEME rappelle que ces termes ne recouvrent pas les mêmes réalités. La norme NF EN 13432 vise le compostage industriel, alors que NF T51-800 concerne le compostage domestique, dans les conditions d’un jardin.

Sur la boîte, on recherche donc la mention « compostable à domicile » ou un logo type OK compost HOME. À l’inverse, « biodégradable » seul, ou un simple « OK compost » sans le mot HOME, renvoient plutôt à une unité industrielle. Pour les filières de biodéchets en France, seules les dosettes contenant au moins 95 % de papier sont acceptées avec le tri à la source.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7,5/10 Gain principal Sérénité 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On oriente chaque dosette vers la bonne filière (tri, biodéchets, compost maison) et on adapte le compost en conséquence (déchirer, mélanger avec du brun, aérer). Résultat : plus de capsules figées au milieu d’un tas qui, lui, travaille bien. 💡 Le petit plus : déchirer systématiquement une nouvelle dosette pour vérifier s’il reste une maille plastique avant d’en faire une habitude au compost. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre toutes les dosettes marquées « compostables » dans le bac sans vérifier le logo, la norme ni la présence de trame plastique, et sans les déchirer.

Les bons gestes pour un compost sans dosettes fantômes

Concrètement, les capsules en aluminium ou en plastique partent vers le tri ou les collectes dédiées, jamais dans le compost. Les rares dosettes vraiment compostables à la maison sont en papier mat, sans sensation plastifiée, et se déchirent facilement sans filaments.

On les coupe en petits morceaux, on les enfouit au cœur du tas et on équilibre le marc de café, très azoté, avec des matières brunes (feuilles mortes, carton brun, paille). Un brassage régulier et un compost ni détrempé ni poussiéreux évitent les blocs compacts… et les dosettes qui semblent figées pour l’éternité. Pour beaucoup, revenir au café filtre avec filtre papier ou aux capsules réutilisables reste finalement la solution la plus simple et la plus chic au jardin.