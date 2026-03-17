Dosettes de café en 2026 : ce choix méconnu avant d’acheter pour polluer moins sans perdre en goût

En 2026, votre dosette de café pèse lourd dans la balance entre climat et plaisir en bouche. Compostable, aluminium ou plastique, quelle option limite vraiment les dégâts ?

Chaque matin, le geste est le même : une dosette, un bouton, un espresso prêt en quelques secondes. Derrière ce confort, les machines Senseo, Nespresso, Dolce Gusto ou Tassimo génèrent pourtant des montagnes de capsules en aluminium ou en plastique, avec un coût caché pour l’environnement mais aussi pour le porte-monnaie et le goût.

En 2026, les rayons se remplissent de dosettes dites « vertes », compostables ou « biodégradables », promises comme bonnes pour la planète sans toucher au plaisir en bouche. D’après le rapport Café & Environnement 2025, les dosettes compostables certifiées OK Compost Home peuvent réduire jusqu’à 78 % l’empreinte carbone par tasse par rapport à l’aluminium. Encore faut-il comprendre ce que ces promesses recouvrent vraiment.

En 2026, dosettes de café et impact écologique : compostable, aluminium ou plastique ?

Les dosettes dites compostables sont souvent fabriquées à partir de fibres végétales. Seules celles portant la certification OK Compost Home se dégradent dans un composteur domestique non chauffé ; le label OK Compost Industrial demande des températures que l’on n’obtient qu’en usine. Le temps de biodégradation varie beaucoup, de quelques mois à plus d’un an. Leur atout majeur reste leur faible bilan carbone, mais leur barrière aux odeurs est parfois moins performante, d’où l’intérêt de vérifier une date de torréfaction récente.

Face à elles, les capsules aluminium gardent la main sur la conservation des arômes : elles isolent le café de l’air, de l’humidité et de la lumière, idéal pour les expressos intenses. Leur faiblesse tient au recyclage, encore limité en France faute de tri systématique, alors que chaque café nécessite une capsule individuelle. Les dosettes en plastique classique, très présentes sur les machines souples, restent peu valorisées par les filières de recyclage et peuvent altérer la qualité du café au fil du stockage.

Labels, compatibilité machine et greenwashing : éviter les fausses bonnes idées

Entre logos « eco-friendly », feuilles vertes et mentions « biodégradable », le flou est courant. Les repères robustes sont rares : la certification OK Compost Home pour un compost domestique, la mention « OK Compost Industrial » pour un traitement en usine, et l’indication « sans plastique » pour écarter les capsules hybrides avec film interne. Le temps de dégradation annoncé reste à prendre avec recul, certaines dosettes subsistant plus d’un an dans un compost mal aéré.

Autre point clé, la compatibilité avec la machine : une capsule compostable mal adaptée peut entraîner fuites ou extraction ratée. Le prix compte aussi, car le prix des capsules reste largement supérieur à celui du café moulu ou en grains. Des spécialistes de santé publique s’interrogent par ailleurs sur certains composés de torréfaction, comme les furanes, qui peuvent être davantage piégés dans des capsules très hermétiques, sans qu’un risque clair n’ait été établi à ce stade.

Réduire l’empreinte de chaque tasse sans perdre en plaisir

Pour les machines de type Nespresso, l’option la plus équilibrée consiste à choisir des dosettes compostables certifiées OK Compost Home, bien protégées dans leur emballage et consommées rapidement. Les passionnés de crus très puissants peuvent garder l’aluminium, à condition de déposer systématiquement les capsules dans les collecteurs spécialisés. Avec des machines souples comme Senseo ou Philips, les dosettes sans ajout de plastique, à base de fibres, offrent une alternative plus responsable, tandis que certains amateurs préfèrent revenir au café moulu ou en grains pour la fraîcheur des arômes.

Au quotidien, rapporter les capsules aluminium en point de collecte, mettre les dosettes certifiées au compost domestique en respectant les conseils d’aération, et éviter le stockage longue durée suffisent déjà à changer la donne. En gardant un œil sur l’étiquette, la compatibilité machine et la fraîcheur indiquée, chaque tasse de café en dosette peut alors mieux concilier plaisir et conscience écologique.