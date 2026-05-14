Réseaux sociaux : ce profil discret et silencieux existait avant Internet… et vous sous-estimez son pouvoir réel

Majoritaires mais invisibles, les observateurs numériques voient tout sans presque jamais poster. Qui sont ces silhouettes silencieuses et que révèle leur présence de nos réseaux ?

Dans chaque groupe, il y a cette personne qui ne poste rien, ne commente jamais, mais semble tout savoir de la vie numérique des autres. Sur les plateformes aux milliards d’inscrits, ces profils discrets forment une immense foule invisible. Or cette discrétion n’est pas un bug du numérique, c’est la continuité d’une manière ancienne d’être en société.

Ces utilisateurs silencieux des réseaux sociaux, que l’on peut appeler observateurs numériques, ne sont pas nés avec Instagram ou TikTok. Ils prolongent la figure de celles et ceux qui, lors d’un dîner ou d’une réunion, parlent peu, observent beaucoup et mémorisent finement les interactions. Un essai publié par le magazine en ligne VegOut résume cette idée en une formule : « The watchers were always going to watch » et « The platforms did not produce them ». Même les dictionnaires commencent à rattraper ces usages : AIP rappelle ainsi que « Le Petit Robert 2027 intègre de nouveaux mots liés aux évolutions sociétales et numériques ».

Les observateurs numériques, majorité silencieuse des réseaux sociaux

Les plateformes les appellent lurkers, scrollers silencieux ou consommateurs passifs. Ils lisent, regardent, cliquent parfois, mais laissent peu de traces visibles. Le site technologique américain Silicon Valley Times résume : « In 2026, social media platforms boast billions of users, yet up to 90% are silent scrollers. » Le même article estime que ces profils génèrent entre 70 et 80 % du temps passé devant les fils d’actualité, tout en restant presque invisibles dans les statistiques publiques de likes et de commentaires.

Pourtant, leur activité est intense. L’observateur numérique ouvre son application, repère une promotion, une naissance, une rupture, une radicalisation discrète. Il met ces indices à jour dans une carte mentale de son réseau. VegOut décrit cette fonction comme une forme de cartographie sociale patiente, là où les utilisateurs visibles se consacrent surtout à la diffusion. Les uns font le broadcast, les autres tiennent la carte.

Une personnalité ancienne révélée, pas créée, par les plateformes

Avant Internet, on les trouvait au bord des conversations, adossés à un mur lors des fêtes de famille, silencieux en réunion. Trois jours plus tard, ce sont eux qui savaient qui s’était allié avec qui, qui était parti fâché, quel collègue semblait décrocher. VegOut rappelle, en s’appuyant sur une revue de la littérature sur l’extraversion, que ces traits introvertis ont une part génétique et des bases neurobiologiques identifiables, et qu’ils ne relèvent pas d’une déficience.

Les réseaux rendent simplement cette disposition mesurable en chiffres. Là où l’AIP décrit, à propos du tabac chez les jeunes, une « addiction façonnée par le mimétisme », les observateurs numériques résistent souvent à ce mimétisme de la performance en ligne. Ils ne cherchent pas la dopamine du like, mais la cohérence de leur carte sociale, plus stable que n’importe quel post éphémère.

Quand les observateurs numériques protègent du bruit et de l’intox

Cette attention silencieuse devient précieuse face aux manipulations. Après la finale de la CAN du 18 janvier entre le Sénégal et le Maroc, le site SENEGALDIRECT a montré comment des rumeurs massives prétendaient que les Marocains vivaient « barricadés » à Dakar. L’ambassadeur Hassan Naciri a rappelé que « La situation est sous contrôle », et le même fact-checking a établi que « Les affirmations selon lesquelles les Marocains seraient « privés de sortir » ou vivraient dans la « terreur » sont FAUSSES. ». Des observateurs numériques ont identifié des vidéos anciennes, des images générées par IA, des fermes à trolls et le CORED, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie, a alerté sur cette circulation virale. Dans ce type de crise, les observateurs ne sont pas en retrait : ils servent de garde-fous discrets entre le tumulte des flux et la réalité du terrain.