Apéro : ces petits pains aux olives sans robot ni pétrissage font un malheur grâce à ce geste de cuisson caché

À l’apéro, ces mini pains aux olives, croustillants dehors et moelleux dedans, ont même bluffé le beau-père ancien boulanger. Leur secret tient dans une pâte très spéciale, réalisée sans robot ni pétrissage.

L’odeur de pain chaud a envahi la cuisine bien avant l’arrivée des invités. Sur la table, ces petits pains bosselés, dorés à cœur, laissaient craquer leur croûte à chaque pression des doigts. À l’intérieur, une mie encore tiède, ourlée d’éclats d’olives vertes, souple et parfumée.

Personne n’a pensé à une recette “tricheuse”. Pourtant, aucun pétrissage, aucun robot ; seulement un saladier, une cuillère et un four réglé au bon rythme. Même le beau-père, ancien boulanger, a pioché trois fois dans le panier. Pour obtenir le même effet à la maison, il suffit de partir sur une pâte très simple… et volontairement collante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé T55

✅ 360 ml d’eau à température ambiante + 9 g de sel fin

✅ 170 g d’olives vertes dénoyautées, bien égouttées et coupées en petits morceaux

✅ 10 g de levure boulangère fraîche (ou 3 g de levure boulangère sèche) + bol d’eau pour la vapeur et un peu de farine pour saupoudrer

Pourquoi ces petits pains aux olives sans pétrissage font saliver à l’apéro

Ces petits pains aux olives sans pétrissage misent sur une pâte très hydratée : 360 ml d’eau pour 500 g de farine. Résultat ; une pâte souple, presque fluide, qui semble rebelle mais donne une mie étonnamment moelleuse, bien alvéolée.

On ne façonne pas à la main ; on dépose simplement des tas de pâte à la cuillère. Leur forme reste rustique, mais la croûte croustillante, obtenue grâce à la cuisson avec vapeur, apporte ce côté boulangerie qui fait revenir la main vers le panier, surtout quand l’apéro s’éternise.

Pas à pas : la méthode ultra-simple, sans robot

Dans le saladier, farine, eau, levure, sel et olives se mélangent en cinq minutes à la cuillère. On oublie la pâte pendant 2 à 3 heures : la pousse fait tout le travail, la pâte double et se couvre de bulles. Ensuite, on forme les mini pains directement sur plaque, avec une simple cuillère, sans se fariner les doigts.

La cuisson se fait à 230 °C en chaleur statique, avec un récipient d’eau dans le four pour créer la vapeur. Une fois cette phase passée, on retire l’eau pour laisser la croûte se colorer franchement. Le refroidissement sur grille termine le travail et garde le craquant intact.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger dans un grand saladier farine, eau, levure, sel et olives jusqu’à obtenir une pâte homogène, souple et bien collante. Technique : Couvrir et laisser fermenter 2 à 3 h à température ambiante, jusqu’à ce que la pâte double de volume et se garnisse de bulles. Cuisson : À la cuillère, déposer environ 24 tas sur deux plaques, fariner légèrement, faire une incision en V aux ciseaux, ajouter quelques gouttes d’eau et cuire 15 min à 230 °C avec un récipient d’eau dans le four. Finition : Retirer le récipient, poursuivre la cuisson 7 min jusqu’à belle coloration, puis laisser tiédir sur une grille pour conserver la croûte.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert Une pâte très hydratée laisse le gluten se structurer tout seul pendant la fermentation ; pas besoin de pétrir. La vapeur au début de cuisson retarde la formation de la croûte, le pain gonfle mieux, puis sèche pour devenir vraiment croustillant. L’incision en V guide cette expansion. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de romarin frais ciselé, mélanger olives vertes et noires, puis badigeonner les pains d’un voile d’huile d’olive dès la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : rajouter beaucoup de farine pour “sécher” la pâte collante ; on perd l’hydratation, la mie devient dense et le résultat se rapproche d’un petit pain sec.

Servir, conserver et varier ces mini pains d’apéro

Tièdes, ces mini pains accompagnent tapenade, dés de feta, jambon cru, légumes grillés ou fromages de chèvre ; leur parfum d’olive relève toute planche de apéro. On peut aussi les servir avec une soupe de légumes ou une grande salade de tomates.

Ils se gardent une journée à température ambiante ; un passage de 5 à 8 minutes au four chaud relance le croustillant. Une fois refroidis, on les congèle 2 à 3 mois, puis on les réchauffe directement au four. Pour varier, on glisse quelques dés de fromage dans la pâte ou on remplace une partie des olives par des tomates séchées.