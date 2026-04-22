Ce pain maison sans pétrissage préparé en 10 minutes avec vos épices de placard a bluffé tout le monde

Un simple saladier, quelques pots oubliés au fond du placard et l’envie d’éviter la boulangerie : le décor est posé. En moins de deux heures, un pain sans pétrissage aux épices sort du four avec une allure de professionnel.

Odeur de croûte chaude, craquement du couteau, mie encore fumante : on croirait le retour de la boulangerie. Pourtant, personne n’a mis un pied dehors. La cuisine sent le cumin, le paprika, les herbes… et un simple saladier suffit à faire naître ce faux pain de pro.

Secret ? On ouvre le placard, on sort les pots oubliés, et en dix minutes de gestes on lance un pain sans pétrissage aux épices qui gonfle tout seul. Croûte dorée, mie moelleuse “comme chez le boulanger” ; le reste n’est qu’une histoire de patience pendant que le four chauffe.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de farine de blé T55 ou T65

✅ 1 sachet (7 g) de levure de boulanger sèche

✅ 220 ml d’eau tiède ou de petit-lait

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel, épices et graines au choix

La promesse : un pain “de boulangerie” avec ce que vous avez déjà chez vous

Avec cette base, on réalise un pain maison express sans robot ni technique de boulanger. Farine, levure, eau tiède, un peu d’huile, du sel, puis ce que l’on a sous la main : cumin, curry, zaatar, graines… Chaque fournée prend la personnalité du placard.

Le geste qui change tout : une pâte collante, pas pétrie

Ici, la magie tient à une pâte très hydratée, volontairement collante. On mélange tout à la cuillère, on laisse la levure travailler : le réseau de gluten se forme tout seul. Four bien chaud à 200-210 °C, un trait de vapeur, et ce pain express sans pétrissage sort avec une croûte dorée. Pendant la pousse, on peut même préparer un fromage frais micro-ondes avec 1 L de lait, 35 ml de vinaigre et 14 minutes à 800 W ; son petit-lait remplacera l’eau la prochaine fois.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, levure, sel, eau tiède, huile et épices au choix. Technique : Couvrir ; laisser lever 45 à 60 minutes près d’une chaleur douce. Cuisson : Préchauffer le four à 200-210 °C ; cuire 25 à 30 minutes avec un plat d’eau pour la vapeur. Finition : Laisser tiédir sur une grille, trancher et servir avec fromage frais ou dips.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert La pâte très hydratée laisse le gluten se développer pendant la levée, sans pétrissage. Au four, la chaleur forte et la vapeur retardent la croûte, le pain gonfle puis fige doré. Les épices libèrent leurs huiles, donnant une mie profondément parfumée. ✨ Le twist gourmand : Servir ce pain encore tiède avec un fromage frais micro-ondes aux herbes du placard ; utiliser ensuite le petit-lait à la place d’une partie de l’eau rend la mie plus moelleuse et la croûte plus colorée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais assécher la pâte en ajoutant trop de farine, ni verser d’eau brûlante directement sur la levure ; dans les deux cas, on obtient un pain dense, qui lève mal et sèche vite.

Carnet de chef : garder des épices qui claquent, éviter les ratés

Pour garder un pain maison aux épices vraiment parfumé, on soigne aussi les pots. Bocaux hermétiques à l’abri de la lumière préservent cumin, paprika ou fenouil pour vos versions Inde douce, fougasse méditerranéenne ou nordique aux graines. Le pain se garde deux jours dans un torchon, puis se congèle tranché.