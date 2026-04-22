Rhubarbe trop acide : ne faites plus cette erreur, ce geste de pâtissier avant cuisson la rend douce sans sucre ajouté
Ta tarte à la rhubarbe finit toujours trop acide, même après une longue cuisson ? Un geste de pâtissier peut tout changer sans ajouter de sucre.
J’ai enfin compris pourquoi ma rhubarbe restait acide : l’astuce de pâtissier pour l’adoucir en dessert sans sucre ajouté !
Quand la rhubarbe mijote, l’odeur est prometteuse, légèrement végétale, presque fleurie. Puis arrive la première cuillère : la bouche se crispe, ça pique, ça arrache. Même avec beaucoup de cuisson, la tige reste agressive et on finit souvent par forcer sur le sucre.
Pourtant, on peut adoucir une rhubarbe trop acide sans transformer le dessert en bombe calorique. La clé se joue avant la cuisson : un repos stratégique, un geste de pâtissier, une heure de patience, et la rhubarbe change de visage.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de rhubarbe fraîche + 30 g de sucre
- ✅ 2 pommes douces (≈ 300 g) et 150 g de fraises
- ✅ 1 gousse de vanille ou 1 c. à café d’extrait, pincée de fève tonka ou gingembre
- ✅ 300 g de yaourt grec ou fromage blanc, 20 g d’amandes ou noisettes, 1 c. à soupe de fécule
Pourquoi ta rhubarbe reste acide, même après une longue cuisson
Ce qui pique n’a rien à voir avec le temps de cuisson, mais avec les acides naturels concentrés dans les tiges. La chaleur attendrit les fibres, sans les effacer. Pire, certaines habitudes les renforcent : rhubarbe crue cuite avec très peu de liquide, gros tronçons, ou association avec des fruits vifs comme les agrumes ou les fruits rouges.
Le geste de pâtissier à faire AVANT de cuire : dégorger 1 h
Le dégorgement consiste à laisser la rhubarbe coupée reposer avec un peu de sucre. En une heure, un jus parfumé emporte une bonne partie des acides ; on gagne jusqu’à 40 % d’acidité en moins.
On retient une base simple : 600 g de rhubarbe pour 30 g de sucre. On mélange, on laisse reposer à température ambiante une heure, puis on égoutte. Le jus peut se faire réduire à part, pour un filet parfumé sur un laitage.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, couper la rhubarbe en petits tronçons, mélanger avec le sucre, laisser dégorger 1 h.
- Technique : Égoutter dans une passoire, presser légèrement, éponger vite, réserver le jus.
- Cuisson : Mettre rhubarbe dégorgée et pommes en dés dans une casserole, feu doux, couvercle, vanille, laisser compoter doucement.
- Finition : Servir la rhubarbe tiède sur le yaourt, ajouter fraises, amandes torréfiées et un filet de jus réduit.
Obtenir un dessert doux sans sucre ajouté dans l’assiette
Une fois la rhubarbe dégorgée et compotée, le reste se joue sur les alliances. La pomme arrondit, la fraise mûre apporte le côté dessert, la vanille renforce l’impression de douceur. Un peu de gras doux — yaourt grec ou fromage blanc — enveloppe l’acidité, tandis que quelques fruits secs grillés apportent le croquant. On obtient ainsi une rhubarbe dessert sans sucre ajouté, mais gourmande.
En bref
- 🍏 Au printemps, la rhubarbe trop acide gâche tartes et compotées, mais une préparation précise change tout pour un dessert léger sans sucre ajouté.
- 🍓 En amont de la cuisson, un geste de pâtissier transforme les tiges, limite nettement l’acidité et prépare une base fondante pour plusieurs desserts.
- 🥄 Alliances avec pomme, fraise, vanille, gras doux et croquant permettent ensuite d’obtenir une rhubarbe dessert étonnamment douce, même sans sucre visible.
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