Ce simple ingrédient de placard transforme des carottes vapeur en dip qui fait oublier le guacamole à l’apéro

Marre des carottes vapeur tristes à l’apéro ? En ajoutant un simple ingrédient de placard, ce dip de carottes à la purée de cacahuète change tout.

J’ai ajouté un ingrédient de placard à mes carottes vapeur et obtenu un dip si addictif que le guacamole ne sort plus du frigo

Sur la table basse, un bol orange trône entre les crackers et le pain grillé. Odeur d’agrume, note grillée, texture ultra crémeuse qui accroche juste ce qu’il faut au couteau. On pense à un houmous, on s’attend à l’avocat… puis la première cuillerée révèle une douceur de carotte, chaude et enveloppante.

À la base, de simples carottes vapeur, du genre qu’on sert par habitude aux enfants. En ajoutant une cuillerée d’un pot oublié au fond du placard, on obtient un dip de carottes à la purée de cacahuète qui fait de l’ombre au guacamole. Fini les carottes fades, fini l’apéro qui se répète ; place à un dip orangé qui rend les tartines difficiles à lâcher.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de carottes, de préférence nouvelles

✅ 2 c. à soupe bombées de purée de cacahuètes nature

✅ 1 orange bio (zeste + jus)

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive

Carottes vapeur fadasses ? Le dip qui les transforme en star de l’apéro

On part d’une base ultra simple : des carottes vapeur bien tendres, qui donnent une couleur solaire et une douceur naturelle. Dans le mixeur, elles s’encanaillent avec l’échalote, l’ail dégermé et le zeste d’orange bio. Là intervient l’ingrédient magique du placard : la purée de cacahuètes nature, ce fameux “beurre de cacahuète” qui apporte gras, rondeur et parfum toasté. Résultat, une tartinade de carottes au beurre de cacahuète, façon houmous de carottes (sans pois chiches), parfaite pour un apéro healthy sans avocat. Les graines de courge ajoutées au dernier moment signent le croquant qui fait replonger la cuillère.

Pas à pas : comment transformer des carottes vapeur en dip crémeux

Pour réussir ce dip de carottes vapeur, tout se joue en trois temps : une cuisson vapeur qui concentre le goût, un mixage à chaud avec la purée de cacahuètes pour créer le crémeux façon guacamole, puis un ajustement précis entre jus d’orange, sel, poivre et huile d’olive. On obtient une texture entre purée fine et tartinade, ferme mais souple, parfaite pour tremper gressins et crudités.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher 400 g de carottes, les couper en rondelles régulières, puis les cuire 12 à 15 min à la vapeur, bien tendres. Technique : Pendant ce temps, couper l’échalote, préparer l’ail dégermé, zester finement l’orange et en presser le jus. Cuisson : Verser les carottes encore chaudes dans le mixeur avec échalote, ail, zeste, purée de cacahuètes, huile et 40–60 ml de jus d’orange. Finition : Mixer lisse, saler, poivrer, ajuster en jus ou eau froide, puis refroidir et servir parsemé de graines de courge.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert La vapeur concentre le goût des carottes, puis le mixage à chaud avec purée de cacahuètes et huile crée une émulsion ultra onctueuse, réveillée par l’acidité de l’orange. ✨ Le twist gourmand : Torréfier les graines de courge à sec, ajouter une pincée de cumin, puis finir le dip avec quelques gouttes de citron vert. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les carottes à l’eau ou utiliser une purée de cacahuètes sucrée : on obtient un dip aqueux, écœurant, impossible à récupérer.

Comment servir et conserver ce dip de carottes

On sert ce dip bien frais avec pain de campagne grillé, crackers aux graines, gressins ou crudités de saison : radis, concombre, fleurettes de chou-fleur. Au réfrigérateur, il se garde deux à trois jours dans une boîte hermétique. Avant l’apéro, on le détend d’un coup de cuillère et d’un filet d’huile d’olive ; il retrouve aussitôt son crémeux et son parfum d’orange, prêt à détrôner le guacamole du frigo.