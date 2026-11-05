"Je la fais dès qu'ils boudent le brocoli" : cette recette de pâtes crémeuses a sauvé mes soirs de semaine

Soir de semaine, brocoli boudé et parents à bout : une seule sauteuse et du poulet rôti suffisent pour retourner la table. Comment ces pâtes crémeuses au poulet, brocoli et cheddar font-elles soudain disparaître les légumes du débat ?

L’odeur du cheddar fondu emplit la cuisine pendant que la sauteuse chuchote à feu doux. Les petites pâtes se nappent d’une crème onctueuse, le poulet rôti se mêle à de minuscules éclats de brocoli que l’on distingue à peine. On est loin du plat de légumes tristounet.

En moins de 30 minutes, cette casserole de pâtes façon soupe brocoli-cheddar devient l’arme secrète des soirs où les enfants boudent le vert. Une seule sauteuse, du poulet déjà cuit, une sauce généreuse… et soudain, les assiettes reviennent vides. Reste à savoir comment réussir ces pâtes crémeuses au poulet, brocoli et cheddar à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 225 g de petites pâtes sèches (coquillettes, ditalini…)

✅ 180 à 200 g de brocoli frais en fleurettes très finement coupées

✅ 300 g de poulet rôti déjà cuit, effiloché ou en petits dés

✅ 225 g de cheddar affiné fraîchement râpé

Pourquoi ces pâtes crémeuses au poulet, brocoli et cheddar font aimer le brocoli

Le principe est simple : on reprend le côté doux, réconfortant d’une soupe brocoli-cheddar et on le transforme en plat de pâtes bien gourmand. Les petites formes, type coquillettes, retiennent la sauce et rassurent les enfants ; chaque bouchée mélange fromage, poulet et légumes sans que l’un ne domine l’autre.

Le brocoli est coupé presque à la taille des pâtes, façon semoule verte. Il se fond dans la crème et devient beaucoup moins visible ; en bouche, on perçoit surtout la texture fondante et le goût rond du cheddar. Le poulet rôti déjà cuit apporte du moelleux et permet de recycler un reste sans effort, pour un coût très raisonnable au quotidien.

La bonne méthode pour des pâtes crémeuses en une seule sauteuse

Tout commence par une base parfumée : échalote et ail revenus doucement dans l’huile d’olive. On ajoute ensuite les pâtes sèches directement dans la sauteuse, avant de verser le bouillon de volaille. Cette cuisson façon one-pot permet à l’amidon de se diffuser dans le liquide ; la future sauce se construit déjà, sans farine ni roux.

Le brocoli rejoint la sauteuse en petits morceaux, puis on termine à feu très doux avec la crème, la moutarde, les épices et le poulet. Le beurre puis le cheddar râpé s’ajoutent en dernier, hors ébullition, pour une texture bien lisse. On ajuste avec un filet de bouillon ou de lait si la sauce épaissit trop, et on sert aussitôt.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire revenir échalote et ail dans l’huile, puis ajouter les pâtes sèches et bien les enrober. Technique : Verser le bouillon, couvrir 5 minutes pour laisser les pâtes cuire et libérer leur amidon. Cuisson : Incorporer le brocoli très finement coupé, couvrir encore 5 à 6 minutes, sans égoutter le fond de liquide. Finition : Baisser le feu, ajouter poulet, crème, moutarde, épices, beurre puis cheddar jusqu’à sauce crémeuse.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Les pâtes cuisent directement dans le bouillon ; l’amidon épaissit le liquide et sert de liant naturel. Ajoutés ensuite à feu doux, crème, beurre et cheddar forment une émulsion stable, renforcée par la moutarde de Dijon qui réveille le goût sans piquer. ✨ Le twist gourmand : Faire revenir rapidement de la chapelure avec un peu d’ail et de cheddar râpé dans une noisette de beurre, puis la saupoudrer sur chaque assiette pour un effet gratin crousti-fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Égoutter les pâtes ou laisser bouillir la sauce après l’ajout du fromage ; on perdrait l’amidon qui lie le plat et le cheddar risquerait de trancher.

Conserver, réchauffer et adapter ces pâtes crémeuses au poulet, brocoli et cheddar

Les restes se gardent 3 à 4 jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Au moment de réchauffer, on ajoute un filet de lait, de crème ou de bouillon, puis on réchauffe doucement à la casserole en remuant, juste le temps que la sauce redevienne bien souple.

Côté ajustements, on peut supprimer les flocons de piment pour les plus jeunes, remplacer une partie du brocoli par des petits pois, ou retirer le poulet en choisissant un bouillon de légumes. Un peu de cheddar râpé, quelques tomates cerises ou une salade verte complètent ce plat sans compliquer la soirée.