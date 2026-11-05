Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : une terrasse plein sud en composite foncé devient un piège à 70 °C dès le mois de juin

Pensée comme un coin de paradis, la terrasse plein sud se transforme souvent en four sous les canicules. Comment certains propriétaires parviennent-ils à la rendre supportable sans tout reconstruire ?

Une maison baignée de lumière, une grande terrasse plein sud où l’on imagine déjà les petits-déjeuners au soleil… Sur le plan, l’exposition semble idéale. Pourtant, avec des étés de plus en plus chauds, ce rêve se transforme vite en piège brûlant, surtout quand le sol est en béton ou en bois composite foncé.

De nombreux propriétaires ont cru bien faire en coulant une grande dalle plein sud pour « profiter du soleil toute la journée ». Au premier été caniculaire, la réalité a souvent été tout autre : entre midi et 17 h, plus personne ne supportait d’y poser un pied. Comment éviter ce scénario chez soi ?

Terrasse plein sud : quand l’exposition idéale tourne au four

Une terrasse plein sud sans ombre directe reçoit le soleil du matin au soir. L’été, le rayonnement est maximal entre 12 h et 17 h : la lumière tape à la verticale, presque aucune ombre portée, l’air semble vibrer. Les assises chauffent, les verres brûlent les doigts, on fuit instinctivement cet espace pourtant pensé pour la détente.

Le sol joue alors le rôle de radiateur. Béton, carrelage foncé ou lame de terrasse composite absorbent la chaleur et la restituent longtemps. Selon le site maison.20minutes.fr, une terrasse composite sombre peut frôler 70 °C en plein après-midi, soit environ 15 °C de plus qu’un revêtement clair. Pieds nus, c’est simplement impossible.

Le vrai problème : matériaux, soleil… et plantes qui souffrent

Nous avons tous déjà connu cette chaise brûlante qu’on recule centimètre par centimètre. Sur une terrasse plein sud, la course du soleil aggrave le phénomène : au zénith, la façade ne projette presque plus d’ombre et toute la surface se retrouve à nu. La chaleur s’accumule, puis continue de rayonner même quand le soleil a tourné.

Les plantes paient cher cette surchauffe. Les pots se dessèchent à grande vitesse, même avec des variétés réputées robustes vendues chez Botanic ou Jardiland. Pour un jardinage éco-responsable, multiplier les arrosages devient intenable : sol tiède, évaporation massive, feuilles grillées. Le moindre oubli d’arrosoir suffit à transformer un potager urbain en paysage désertique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort d’été Retrouvé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant ombre bien placée, matériaux clairs et végétation, on limite le rayonnement, le stockage de chaleur et l’évaporation excessive. 💡 Le petit plus : Choisir des grimpantes à feuillage caduc laisse entrer le soleil bas d’hiver tout en ombrageant l’été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser une terrasse composite foncée plein sud sans ombrage, puis ajouter une toiture basse et fermée qui piège encore plus la chaleur.

Solutions futées pour une terrasse plein sud vivable

Pour un chantier, viser une orientation sud-ouest change tout : la façade donne de l’ombre au cœur de la journée, mais laisse un soleil doux en fin d’après-midi. On profite de repas sans impression de fournaise.

Si la terrasse plein sud existe déjà, plusieurs options simples l’apaisent :

Voile d’ombrage perméable pour filtrer le soleil.

perméable pour filtrer le soleil. Store banne réglable au-dessus de la table.

réglable au-dessus de la table. Pergola bioclimatique ou tonnelle végétalisée, très fraîches.