Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : raser les graminées à la Toussaint fragilise le miscanthus face au gel d'hiver

À la Toussaint, certains paysagistes refusent désormais de raser leurs grandes graminées, et transforment le jardin gelé en décor vivant. Ces 4 variétés laissées debout tout l’hiver changent aussi la donne pour la faune, bien au-delà du simple effet givre.

À la Toussaint, beaucoup de massifs sont encore rasés au cordeau : les grandes touffes de graminées finissent au tas de déchets verts, comme si l’hiver n’avait rien d’intéressant à offrir. Pourtant, ce sont elles qui pourraient transformer le jardin gelé en décor de conte.

Les paysagistes ont changé de réflexe : ils laissent désormais certaines graminées debout jusqu’en février, pour la magie du givre mais aussi pour la vie cachée qu’elles abritent. Place aux 4 graminées à laisser debout tout l’hiver et à la bonne façon de les accompagner.

Pourquoi ces graminées ne doivent plus passer au sécateur à la Toussaint

En hiver, les chaumes secs ne sont pas morts, ils se sont simplement figés. Les tiges dorées captent le givre comme une dentelle, les panicules argentées de miscanthus ou de pennisetum se mettent à scintiller sous la lumière rasante, surtout devant une haie sombre ou un mur en pierre. Le jardin d’hiver gagne alors du relief sans qu’aucune fleur ne soit nécessaire.

Au-delà du décor, laisser les tiges en place protège le collet, ce point de jonction sensible d’où repart la végétation. Ce manteau végétal amortit le gel et aide les touffes à redémarrer au printemps. La RSPB conseille d’ailleurs : « D’abord, ne pensez pas que vous devez supprimer toutes les fleurs fanées et tout nettoyer en automne ». RHS et LPO Occitanie recommandent aussi de garder des graminées à graines sur pied, précieuses pour les oiseaux et la petite faune.

Les 4 graminées que les paysagistes laissent fièrement debout

Dans ce rôle de vedettes hivernales, quatre valeurs sûres reviennent dans tous les plans de jardin. Le pennisetum (Pennisetum alopecuroides) déploie des épis souples et soyeux, spectaculaires une fois poudrés de givre. Le miscanthus (Miscanthus sinensis), avec ses tiges rigides qui peuvent dépasser 1,5 m, structure tout un massif. Le calamagrostis (Calamagrostis x acutiflora) trace des lignes verticales nettes qui résistent au vent. La stipa cheveux d’ange (Nassella tenuissima) forme un nuage doré toujours en mouvement.

Pour qu’elles restent belles, ces graminées demandent un emplacement en plein soleil et un sol bien drainé : l’eau stagnante les affaiblit bien plus que le froid. Elles ont été idéalement plantées au printemps, ou en tout début d’automne dans les régions aux hivers doux, le temps que les racines s’installent. Ensuite, leur entretien se limite à la fameuse taille différée de fin d’hiver.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps 1 taille/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les chaumes isolent le collet du froid, gardent des graines pour les oiseaux et, taillés en fin d’hiver, déclenchent une repousse vigoureuse. 💡 Le petit plus : Attacher les grandes touffes en gerbes ou suspendre quelques bottes d’épis donne un décor soigné sans priver la faune. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Raser toutes les graminées à l’automne ou couper trop court trop tôt laisse le collet nu et les oiseaux sans graines.

Du premier gel à février : le nouveau calendrier des graminées

Avec ces graminées, l’automne n’est plus la saison du grand ménage, mais celle où l’on apprend à patienter. On laisse les touffes intactes, en retirant seulement quelques feuilles au sol, puis on attend la fin de l’hiver pour sortir le sécateur.

Entre fin février et début mars, selon la région, on rabat pennisetum, miscanthus, calamagrostis et stipa à 10–15 cm du sol, avec un sécateur pour les petites touffes ou une cisaille pour les grandes. La LPO Occitanie suggère même de garder quelques tiges coupées en bottes suspendues : les oiseaux y picorent les graines, tandis que le jardin conserve une silhouette graphique jusqu’au retour du vert.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Les graines de graminées nourrissent aussi les oiseaux : les épis à conserver au lieu de tout rabattre»