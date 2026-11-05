« Je le laissais pourrir chaque automne » : cette recette de 24 heures au vinaigre m'a réconcilié pour de bon avec le radis noir
Entre septembre et février, le radis noir encombre souvent le frigo des jardiniers, trop piquant pour finir dans l’assiette. Et si des pickles de radis noir prêts en 24 h changeaient enfin la donne au potager comme en cuisine ?
Dans bien des frigos, un radis noir finit oublié au fond du bac à légumes, ramené du marché ou du potager “pour changer” puis jamais utilisé. Peau noire, goût qui arrache… On le trouve intrigant, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire.
Bonne nouvelle : coupé en fines lamelles et transformé en pickles croquants, ce même radis devient un condiment acidulé qu’on sert avec tout. Une recette minute au vinaigre, prête en 24 heures, qui donne soudain envie d’en cultiver beaucoup plus.
Radis noir : un champion de l’automne qu’on n’ose pas cuisiner
Au potager, le radis noir est pourtant un champion discret de l’automne-hiver. Semé en été, il offre de grosses racines de septembre à février. Rustique, il supporte autour de –5 °C sous paillage et se conserve facilement en cave ou même en terre dans les régions douces.
En cuisine, nous avons tous déjà été désarçonnés par sa chair blanche et ferme, au piquant qui rappelle le raifort. On en râpe un peu cru, puis le reste du légume finit par se friper au réfrigérateur. Gaspillage assuré, surtout après une belle récolte.
La recette express de pickles de radis noir qui change tout
Les pickles de radis noir, ce sont de simples tranches crues recouvertes d’un mélange chaud de vinaigre, d’eau, de sel et de sucre. Pour un bocal, compter 200 ml de vinaigre de cidre, 200 ml d’eau, deux cuillères à soupe de sucre et une de sel, portés quelques minutes à ébullition.
Ce liquide bouillant, la fameuse saumure aigre-douce, est versé sur le radis coupé très finement, idéalement à la mandoline, rangé dans un bocal en verre ébouillanté. On laisse refroidir, on ferme, puis direction réfrigérateur pour au moins 24 heures. Poivre, laurier ou graines de moutarde peuvent parfumer, à condition que les rondelles restent toujours bien immergées.
Comment déguster et conserver vos pickles (et prévoir plus de radis noirs)
Une fois prêts, ces pickles acidulés réveillent tous les plats riches. Ils sont parfaits avec une planche de charcuterie ou de fromages, un burger maison, un tartare ou un simple sandwich. Dans une salade de lentilles ou de pommes de terre, quelques rondelles remplacent presque la vinaigrette et apportent croquant et couleur.
Côté conservation, le bocal se garde plusieurs semaines au réfrigérateur, à condition d’être hermétique, que le radis reste couvert de saumure et qu’on se serve toujours avec un ustensile propre. Au jardin, l’idée fait vite son chemin : réserver une planche aux semis de radis noirs en été pour remplir les bocaux de l’automne suivant.
En bref
- Entre septembre et février, le radis noir envahit potagers et marchés, puis finit souvent oublié au fond du réfrigérateur. 🥶
- Une recette de pickles de radis noir au vinaigre de cidre promet des tranches acidulées, moins piquantes, prêtes en seulement 24 heures. 🥒
- Entre apéros gourmands, salades et bocaux qui s’alignent, cette préparation pourrait bien vous convaincre de réserver plus de rangs au radis noir. 🌱
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