"Je n'avais plus de place sur mon balcon" : cette palette en bois de 15 cm d'épaisseur me donne des fraisiers et du basilic tout l'été

Balcon trop étroit, potager rangé au rayon des rêves ? Cette astuce de potager vertical sur palette en bois recycle quelques centimètres de mur et change tout.

Un balcon étroit, trois pots qui se battent en duel sur la rambarde, un bac posé au sol qui gêne la table… Beaucoup ont fini par abandonner l’idée de cultiver des tomates cerises ou de la menthe maison faute de place. Le rêve de petit potager semble alors réservé à ceux qui ont un vrai jardin.

Pourtant, il suffit parfois de lever les yeux. En exploitant le mur plutôt que le sol, un simple morceau de bois récupéré peut se transformer en potager vertical généreux et joli. Et cette pièce de bois, on la croise partout : la palette en bois. Reste à la préparer correctement pour qu’elle dure et qu’elle produise vraiment.

Un mur qui se transforme en potager

Sur un petit balcon, chaque centimètre au sol compte. Une palette installée debout n’occupe qu’une quinzaine de centimètres d’épaisseur contre le mur, tout en offrant plusieurs niveaux de plantation. On crée ainsi un “mur comestible” sans grignoter l’espace de circulation ni le coin détente.

Autre avantage, les plantes respirent mieux qu’entassées dans un gros bac. L’air circule, la lumière arrive plus régulièrement, aucune rangée ne fait d’ombre à l’autre. Et au quotidien, récolter le basilic ou couper quelques feuilles de salade se fait à hauteur de main, sans se pencher.

Choisir et préparer la bonne palette

Nous avons tous déjà repéré une palette abandonnée derrière un magasin. Mais toutes ne sont pas adaptées au jardin. On privilégie une palette en bois marquée HT (traitement thermique) et on évite absolument le sigle MB, qui signale un traitement au bromure de méthyle. Le bois doit être sain, sans taches de moisissure ni grosses fissures, et les clous saillants sont limés.

La préparation change tout : la palette est brossée, éventuellement poncée légèrement, puis habillée à l’arrière et sur les côtés avec un feutre géotextile agrafé, qui retiendra la terre tout en laissant l’eau s’écouler. On la remplit avec un terreau léger pour pots, mélangé à un peu de compost mûr. Une fois gorgée de substrat et d’eau, la structure peut peser plusieurs dizaines de kilos, d’où l’importance de bien la fixer :

la visser avec des équerres et des chevilles adaptées au mur

prévoir un film ou des tasseaux pour protéger la façade de l’humidité

vérifier que le balcon supporte cette charge concentrée

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de place x2 à x3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La palette exploite la hauteur plutôt que le sol, crée plusieurs étages bien aérés et permet de placer en haut les plantes qui supportent la sécheresse, en bas celles qui aiment l’humidité. Chaque poche de terre est ainsi utilisée au mieux. 💡 Le petit plus : installer la palette à l’horizontale le temps que les racines s’installent, puis la redresser ensuite limite les poches de terre qui s’affaissent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser une palette marquée MB ou la laisser simplement posée sans fixation solide contre le mur.

Quelles plantes installer et comment les garder belles

En haut de la structure, là où le soleil chauffe davantage et où la terre sèche plus vite, on installe thym, romarin, origan ou ciboulette. Les niveaux inférieurs, un peu plus humides, accueillent basilic, menthe, fraisiers et salades à couper. Sur un balcon ombragé, persil, épinards et certaines laitues supportent mieux le manque de lumière.

La faible quantité de terre signifie arrosages plus fréquents qu’en pleine terre. Un paillis léger (paille, fibres de coco) limite l’évaporation, et des petites bouteilles retournées peuvent assurer un goutte-à-goutte artisanal. Saison après saison, il devient facile de réorganiser les poches pour tester de nouvelles variétés tout en gardant un balcon dégagé et vivant.