Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : passer le sécateur sur une clématite en octobre ruine la floraison de printemps

En octobre, un coup de sécateur trop zélé sur la clématite peut condamner la floraison du printemps prochain. Quels gestes autoriser, et sur quelles grimpantes s’abstenir ?

En octobre, les sécateurs démangent : on a envie de ranger le jardin, de couper ce fouillis de tiges sèches qui grimpe sur le mur ou la pergola. Mauvais réflexe pour la clématite : un coup de taille mal placé maintenant peut transformer votre future arche fleurie en simple rideau de tiges nues.

Avec plus de 200 espèces de grimpantes ligneuses, les clématites n’ont pas toutes le même calendrier. Le Parisien rappelle que l’on peut « annihiler la floraison à cause d’une erreur sur la période de taille ». La vraie question en octobre n’est donc pas “où couper ?”, mais “sur quel type de clématite suis-je en train de couper ?”.

En octobre, commencer par comprendre comment votre clématite fleurit

Pour la taille de la clématite en octobre, tout part de la floraison. Trois grands groupes suffisent : celles qui fleurissent tôt au printemps (février à début mai, comme armandii, montana, alpina, macropetala, cirrhosa), celles à grandes fleurs avec deux vagues (mai–juin puis un rappel en automne, comme ‘Nelly Moser’, ‘Kacper’, ‘Proteus’), et les estivales à floraison unique de fin juin à fin septembre (jackmanii, viticella, florida). Les deux derniers groupes forment leurs fleurs sur les pousses de l’année, les printanières sur le bois déjà formé.

On a souvent oublié le nom de la variété, mais pas la saison où elle se couvre de fleurs. Si votre clématite ouvre le bal dès la fin de l’hiver, c’est presque toujours une clématite de printemps, à ne pas tailler maintenant. Si elle démarre tard et explose en plein été, vous êtes plutôt face à une clématite du groupe 3, bien plus tolérante à une taille courte en fin d’hiver.

Ce que l’on peut vraiment tailler en octobre sans ruiner l’été

Nous avons tous déjà coupé un peu au hasard “pour nettoyer”. Sur les clématites d’été (jackmanii, viticella, florida) et celles à deux floraisons, on peut commencer à intervenir après la chute du feuillage. Le Parisien précise qu’on peut les rabattre à environ 60 cm du sol pour obtenir une base bien garnie, mais que l’idéal est d’attendre février afin de limiter le risque de gel et de laisser un abri à la petite faune. En octobre, contentez-vous de :

supprimer les tiges clairement mortes, cassées ou desséchées ;

raccourcir légèrement les extrémités trop longues qui s’emmêlent ou risquent de casser au vent ;

attendre la fin de l’hiver pour la vraie taille structurante (30 à 60 cm selon la vigueur, voire plus court une année pour rajeunir une plante très dégarnie).

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité —/10 Floraison préservée Printemps intact 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les clématites de printemps portent déjà leurs bourgeons sur le bois formé dès la fin de l’été. En octobre, identifier si la floraison a lieu de février à mai permet de ne pas couper ces tiges porteuses de fleurs, et de réserver les tailles courtes aux variétés qui refleurissent sur les pousses de l’année. 💡 Le petit plus : noter pour chaque clématite la période de floraison sur une étiquette ou dans un carnet afin de toujours savoir quand la tailler. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre en octobre une clématite de printemps comme Clematis montana ou armandii, ce qui coupe tous les bourgeons déjà formés.

Les clématites à ne surtout pas toucher et comment les rajeunir

Les clématites de floraison précoce, comme armandii, montana, alpina, macropetala ou cirrhosa, sont celles qu’il faut absolument épargner en automne. Leurs boutons sont déjà présents sur les tiges en fin d’été ; les tailler en hiver revient à les supprimer et à se condamner à un printemps sans fleurs. Sur ces variétés, on se limite en octobre à retirer quelques rameaux morts ou trop frêles et à guider les tiges.

Quand la plante est devenue très ligneuse et dégarnie à la base, Morris Hankinson rappelle que « maintenir une clématite en pleine forme demande une taille correcte, des arrosages adaptés et des soins globaux », cité par Ideal Home. On commence par le test de vie en grattant l’écorce : vert, la tige vit encore. Puis on supprime les tiges mortes jusqu’au bois sain et, en fin d’hiver, on peut rabattre les clématites du groupe 3 à 30–40 cm comme le conseillent Jardiland et la pépinière Arbres et Fleurs, tandis que les groupes 1 et 2 sont rajeunis plus progressivement. D’ailleurs, un arrosage régulier de 5 à 7 litres par semaine en période sèche, un paillage organique au pied et quelques attaches pour guider les nouvelles pousses font souvent la différence entre un vieux squelette et une clématite spectaculaire.