Clématites : cette taille d’automne que tout le monde fait peut ruiner la floraison de juin sans prévenir

En novembre, le sécateur a raccourci la clématite sans état d’âme, puis en juin, aucune fleur n’est apparue. Comment la taille d’automne bouleverse vraiment sa floraison ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Clematis (genre) 🌸 Nom courant Clématite 📏 Dimensions 2 à 5 m de haut x 1 à 2 m de large selon les variétés ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, pied à l’ombre, tête au soleil ❄️ Rusticité Environ -15 °C à -20 °C selon les espèces 🍂 Feuillage Majoritement caduc, quelques espèces persistantes

En automne, le sécateur a souvent démangé les doigts des jardiniers : on a rabattu la belle clématite pour “nettoyer” la pergola, alléger la façade, préparer l’hiver. Tout a semblé logique, presque obligatoire, surtout si l’on fait pareil avec les rosiers grimpants.

Le vrai choc est arrivé bien plus tard : au printemps, la plante a reverdi, les tiges ont filé, mais en juin, aucune fleur. Juste une liane bien feuillue, frustrante. Si la scène vous parle, c’est que la taille d’automne n’a pas été supportée… et que la sanction ne s’est vue qu’au moment où le jardin devait éclater de couleurs.

Pourquoi la taille d’automne fait disparaître les fleurs… des mois plus tard

Le cœur du problème est discret : sur les clématites des groupes 1 et 2, les boutons floraux du printemps suivant sont déjà formés à l’automne sur le bois de l’année précédente. En coupant court à cette saison, on a supprimé ces bourgeons invisibles. Résultat, la plante a bien repoussé, mais elle n’avait tout simplement plus de fleurs en réserve.

Les clématites ont été classées en trois groupes en fonction de leur période de floraison. Les précoces (groupe 1) et les grandes fleurs à floraison de printemps (groupe 2) misent sur ce fameux bois ancien. Seule la clématite du groupe 3, qui fleurit tard sur les tiges de l’année, supporte d’être rabattue court, plutôt en fin d’hiver qu’en plein automne.

Les erreurs que nous avons tous faites avec les clématites

Nous avons tous déjà traité la clématite comme une grimpante “comme les autres” : tout rabattre à 30 cm du sol en novembre, confondre vieux bois et bois mort, ou faire une grosse coupe de rajeunissement sur une plante devenue fouillis. Sur une clématite de groupe 1 ou 2, ce geste a coûté une saison entière de floraison, parfois deux si la coupe a été très sévère.

Pour savoir si la taille d’automne est responsable, quelques indices parlent fort :

la clématite fleurissait au printemps les années précédentes ;

vous avez effectué une taille courte à l’automne ou en fin d’hiver ;

la plante est aujourd’hui très vigoureuse, très feuillue… mais sans boutons visibles en juin.

Que faire à l’automne pour ne plus se tromper (et rattraper une erreur)

Dès que le groupe est identifié, le calendrier devient simple. Les clématites du groupe 1 se taillent légèrement juste après la floraison de printemps, jamais en automne. Celles du groupe 2 apprécient un nettoyage en fin d’hiver, en raccourcissant modérément les tiges qui ont fleuri. Le groupe 3, lui, se contente d’un rabattage franc en février-mars, les tiges coupées à 30 ou 40 cm du sol. D’ailleurs, une règle tient en une phrase : plus la clématite fleurit tôt, moins elle supporte la taille d’automne.

Si la bêtise a déjà été faite, la bonne nouvelle est que la plante n’est pas perdue. On laisse la clématite tranquille une saison, on paille le pied, on arrose en cas de sécheresse, on apporte un peu d’engrais au printemps. L’année suivante, on observe sa période de floraison pour deviner son groupe, puis on reprend la taille au bon moment. En cas de doute, l’automne sert seulement à enlever le bois mort et à raccourcir de quelques centimètres les extrémités, jamais à couper tout le squelette de la plante.